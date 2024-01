Commençons par le pack PC portable Asus S1404GA-NK118W + Souris filaire + Sac à dos.

Le PC est doté d'un écran LED de 14 pouces anti-reflets d'une résolution de 1920 x 1080 pixels.



Il intègre un processeur Intel Core i3 N-305 4 cœurs avec une fréquence de 1,8 GHz ainsi qu'une carte graphique Intel UHD.



On trouve également un SSD de 512 Go en PCi-Express et 8 Go de RAM DDR4.



Le WiFi 5 et le Bluetooth 5.1 sont pris en charge.





Le pack PC portable Asus S1404GA-NK118W + Souris filaire + Sac à dos est au prix de 449 € sur Boulanger. Le prix du pack indiqué sur le site officiel est de 549,99 €, ce qui fait une remise de 18% par rapport au tarif de base.





Voici d'autres produits affichant des remises en ce moment :

















Sonnette sans fil Ring Video Doorbell 4 à 80 € soit -50% (HD, vidéo en direct, audio bidirectionnel, vision nocturne, détection de mouvements avec zones personnalisables, notifications en temps réel, application Ring)













PC portable gaming Asus TUF A15-TUF507RR-HN067W - reconditionné parfait état à 898,99 € soit -40% (15,6" LED FHD IPS 144Hz, AMD Ryzen 7 avec 8 cœurs, 16 threads et 3,2 GHz / 4,7 GHz, 16 Go RAM DDR5, SSD PCIe NVMe 512 Go, GeForce RTX 3070)



Retrouvez aussi notre top 3 des promos du jour (souris gaming Razer DeathAdder V2 Pro, SSD Crucial P3 Plus 4To et tablette Mi Pad 5), nos bons plans mini PC avec modèles OUVIS et T-BAO R1 ou encore la trottinette électrique ANGWATT T1 2 x 3000 W à -47% + cadeau offert.