On commence tout d'abord avec le casque gaming filaire Razer BlackShark V2 X.

Il offre un son surround 7.1 immersif grâce à ses haut-parleurs Triforce Titanium 50 mm. Équipés de diaphragmes revêtus de titane, ils offrent une clarté exceptionnelle en séparant les aigus, médiums et basses pour un rendu sonore plus détaillé, avec des aigus cristallins et des basses puissantes.

Conçu pour le confort, le casque intègre des coussinets ovales en mousse à mémoire de forme avec un gel refroidissant qui limite la surchauffe et réduit la pression sur les oreilles.



Son microphone cardioïde Razer Hyperclear amovible, d’un diamètre de 9,9 mm, assure une isolation optimale de la voix en filtrant les bruits ambiants arrière et latéraux, tout en permettant un réglage précis via Razer Synapse.

Retrouvez le Razer BlackShark V2 X en noir à 22,71 € sur AliExpress, soit une remise de 71 % par rapport à son prix officiel de 79,99 €. La livraison est gratuite.



D'autres promotions intéressantes vous attendent, à savoir :

PC portable gaming ASUS TUF A15 à 579,99 € avec le code PC50D549 (15,6" IPS FHD 144Hz, Ryzen 7 7435HS, RTX 3050 4 Go, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, sans Windows, WiFi 6)

(15,6" IPS FHD 144Hz, Ryzen 7 7435HS, RTX 3050 4 Go, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, sans Windows, WiFi 6) PC portable gaming HP Victus 15-FA1027NF à 769,99 € avec le code RAKUTEN30 (15,6" IPS FHD 144Hz, Core i5-12500H, RTX 4060, RAM 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Famille, WiFi 6)

Et jetez aussi un œil à nos autres bons plans avec :