L'effervescence autour de la Nintendo Switch 2 ne cesse de croître, et pour cause : les détails techniques de la future console hybride de Nintendo sont désormais plus clairs, confirmant les attentes d'un bond de performance significatif. Attendu mondialement pour le 5 juin prochain, l'appareil s'appuiera sur une architecture Nvidia repensée, un affichage modernisé et des technologies graphiques dans l'air du temps.

Nintendo Switch 2 : la fiche technique officielle en détail

Après des mois de rumeurs et de communications distillées avec parcimonie, les joueurs peuvent enfin se faire une idée précise de ce que la Nintendo Switch 2 aura dans le ventre. Voici les principales caractéristiques techniques annoncées pour la console :

Processeur (SoC) : Nvidia Tegra T239 (nom de code "Drake") basé sur architecture Ampere.

Nvidia Tegra T239 (nom de code "Drake") basé sur architecture Ampere. CPU : 8 cœurs ARM Cortex-A78C (6 pour les jeux, 2 pour l'OS) ; fréquences de 998 MHz (portable) à 1101 MHz (docké), pic à 1,7 GHz.

8 cœurs ARM Cortex-A78C (6 pour les jeux, 2 pour l'OS) ; fréquences de 998 MHz (portable) à 1101 MHz (docké), pic à 1,7 GHz. GPU : Architecture Ampere, 1536 cœurs CUDA ; fréquences de 561 MHz (portable) à 1007 MHz (docké), plafond à 1,4 GHz ; puissance de 1,71 TFLOPs (portable) à 3,072 TFLOPs (docké).

Architecture Ampere, 1536 cœurs CUDA ; fréquences de 561 MHz (portable) à 1007 MHz (docké), plafond à 1,4 GHz ; puissance de 1,71 TFLOPs (portable) à 3,072 TFLOPs (docké). Mémoire vive (RAM) : 12 Go LPDDR5X (9 Go pour les jeux, 3 pour l'OS) ; bande passante de 68 Go/s (portable) à 102 Go/s (docké).

12 Go LPDDR5X (9 Go pour les jeux, 3 pour l'OS) ; bande passante de 68 Go/s (portable) à 102 Go/s (docké). Stockage : 256 Go UFS 3.1 interne, extensible via microSD Express jusqu’à 2 To ; décompression matérielle LZ4 (FDE).

256 Go UFS 3.1 interne, extensible via microSD Express jusqu’à 2 To ; décompression matérielle LZ4 (FDE). Écran (intégré) : LCD 7,9 pouces 1080p (1920x1080), HDR10, VRR 120 Hz, tactile capacitif.

LCD 7,9 pouces 1080p (1920x1080), HDR10, VRR 120 Hz, tactile capacitif. Sortie Vidéo (dock) : HDMI 2.0, jusqu’à 4K HDR à 60 Hz (support 1080p/1440p @120fps) ; VRR via HDMI non confirmé pour l'instant.

HDMI 2.0, jusqu’à 4K HDR à 60 Hz (support 1080p/1440p @120fps) ; VRR via HDMI non confirmé pour l'instant. Audio : Haut-parleurs stéréo avec effets spatialisés, prise jack 3,5 mm, microphone intégré.

Haut-parleurs stéréo avec effets spatialisés, prise jack 3,5 mm, microphone intégré. Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth, 2 ports USB-C, port Ethernet via le dock.

Wi-Fi 6, Bluetooth, 2 ports USB-C, port Ethernet via le dock. Joy-Con 2 : Fixation magnétique, gâchettes élargies, capteur optique intégré.

Ces spécifications marquent une rupture nette avec la première Switch, qui se contentait d'un SoC Tegra X1 plus générique, de 4 Go de RAM et d'un GPU Maxwell bien moins performant (0,5 TFLOPs). Nintendo a ainsi renforcé son partenariat avec Nvidia pour une puce bien spécifique à sa console, plus affinée dans les performances et la gestion énergétiques, ainsi que la prise en charge des nouvelles technologies graphiques.

Un bond technologique axé sur l'optimisation

L'examen de cette fiche technique révèle plusieurs avancées majeures. L'écran LCD de 7,9 pouces en 1080p avec support HDR10 et surtout un taux de rafraîchissement variable (VRR) jusqu'à 120Hz promet une expérience visuelle bien plus fluide et riche en couleurs, du moins directement sur la console. Certes, on aurait aimé un écran AMOLED, mais la facture en aurait sans doute bien trop souffert. La sortie 4K HDR via le dock est également une bonne nouvelle pour les joueurs sur téléviseur. Le stockage interne de 256 Go en UFS 3.1, couplé à la décompression matérielle des fichiers, devrait significativement réduire les temps de chargement, un confort appréciable. Mais l'un des atouts technologiques les plus attendus est sans conteste l'intégration du DLSS (Deep Learning Super Sampling) de Nvidia, en version 3. Cette technique d'upscaling par intelligence artificielle permettra à la console de jeux d'afficher des images s'approchant d'un rendu 4K sur un écran compatible, tout en ménageant ses ressources pour maintenir de bonnes performances. Le support du ray tracing, bien que probablement utilisé avec parcimonie, ouvre aussi de nouvelles perspectives visuelles.

Positionnement face à la concurrence et innovations des Joy-Con

Avec une puissance brute culminant à 3,07 TFLOPs en mode docké, la Nintendo Switch 2 surpasse confortablement la PS4 (1,84 TFLOP) et se rapproche des capacités d'une PS4 Pro (4,2 TFLOPs). Elle reste certes en deçà des géants actuels que sont la PS5 et la Xbox Series X, mais Nintendo n'a jamais cherché la confrontation directe sur ce terrain. La stratégie du constructeur japonais semble une fois de plus miser sur l'intelligence technique et l'optimisation, en exploitant des technologies comme le DLSS pour offrir une expérience de haute qualité adaptée à son format hybride. Les nouveaux Joy-Con 2, avec leur fixation magnétique et leurs gâchettes améliorées, témoignent aussi d'une volonté de peaufiner l'ergonomie. Il reste à voir comment le processeur Nvidia T239 et l'ensemble de ces composants seront exploités par les développeurs pour tirer le meilleur parti de cette nouvelle machine.

l'autre facteur clé du succès de la console sera également l'autonomie de cette dernière... Nintendo ne s'avance pas vraiment sur le sujet et évoque une fourchette assez large qui varie en fonction du jeu pratiqué : de 2h à 6h.Le verdict commencera à tomber à partir du 5 juin, date de sortie annoncée de la console.