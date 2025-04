La folie Nintendo Switch 2 a officiellement commencé aux États-Unis, et elle confirme toutes les attentes... et toutes les craintes ! Les précommandes pour la nouvelle console de Nintendo ont été lancées outre-Atlantique, se soldant par une rupture de stock quasi instantanée et plongeant de nombreux fans dans un véritable chaos pour tenter de sécuriser leur exemplaire.

Nintendo Switch 2 : victime de son succès phénoménal

Il fallait s'y attendre : l'attente autour de la Nintendo Switch 2 était immense. Après des années de rumeurs et le succès historique de sa prédécesseure, la nouvelle machine de Nintendo était sur toutes les lèvres. Dès l'ouverture des vannes pour les réservations aux USA, la demande a littéralement explosé, confirmant le statut d'objet de désir absolu de la console bien avant même sa sortie officielle. Cette popularité démesurée est la clé pour comprendre la pagaille qui a suivi.

Le cauchemar des précommandes : mission impossible aux USA

Pour des milliers de joueurs américains, tenter de précommander la Switch 2 s'est rapidement transformé en véritable cauchemar numérique. Le "chaos" décrit par de nombreux témoignages s'est matérialisé de façon très concrète : sites web des principaux revendeurs totalement saturés, affichant des pages d'erreur ou tournant au ralenti sous l'afflux massif de connexions simultanées. Ceux qui parvenaient à ajouter la console à leur panier se heurtaient souvent à des messages d'erreur au moment du paiement, pour finalement apprendre que les stocks s'étaient évaporés en quelques minutes, voire secondes. Obtenir une confirmation de précommande relevait de l'exploit, laissant d'innombrables fans frustrés et déçus face à cette ruée incontrôlable.

Les différentes plateformes de vente en ligne ont fait preuve d'un amateurisme profond, exacerbant ainsi la grustration des joueurs, qui se sont immédiatement retournés contre Nintendo... Mais finalement, il fallait s'y attendre puisque l'on avait déjà assisté à des situations similaires lors du lancement des PlayStation 5 et Xbox Series... Les géants de la distribution comme Target, Best Buy ou encore Walmart n'ont visiblement pas appris de leurs erreurs passées...

Fallait-il s'attendre à une telle pagaille ?

Si la situation est chaotique et extrêmement frustrante pour les acheteurs potentiels, était-elle vraiment surprenante ? Pas entièrement. Les lancements de produits très attendus par Nintendo sont souvent synonymes de difficultés liées à une demande dépassant largement l'offre initiale. L'historique de la marque (on se souvient des difficultés pour obtenir une Wii ou une Switch à leurs lancements respectifs), combiné à l'aura unique de la Switch et à l'excitation palpable pour cette nouvelle génération, rendait presque inévitable un démarrage sous haute tension. Le chaos actuel apparaît donc comme la conséquence directe d'un succès populaire massif et d'une anticipation hors norme sur le marché américain.