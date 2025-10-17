Le studio NetEase Games a officiellement annoncé la date de lancement mondiale de son nouveau MMORPG en monde ouvert, Sword of Justice. Le rendez-vous est fixé au 7 novembre prochain pour les joueurs du monde entier, qui pourront plonger dans cet univers inspiré de la Chine impériale de la Dynastie Song.

Le titre sera disponible en modèle free-to-play sur PC via Steam, mais aussi sur les plateformes mobiles Android et iOS, promettant une expérience unifiée grâce au cross-play intégral. Une démo PC est d'ailleurs déjà accessible pour les plus impatients.

Une promesse d'équité dans un monde ouvert

Loin des mécaniques souvent perçues comme prédatrices, Sword of Justice met un point d'honneur à proposer une progression juste, entièrement basée sur les compétences des joueurs.

Les développeurs insistent sur l'absence totale de mécaniques pay-to-win, une approche rendue possible par des plafonds de statistiques stricts et des réinitialisations saisonnières. Ce système vise à garantir que l'habileté et l'investissement en jeu priment sur les dépenses.

Le jeu introduit également un système baptisé "Paths Converge", conçu pour récompenser tous les types de joueurs, qu'ils soient compétitifs ou occasionnels. L'objectif est clair : éliminer le farming répétitif et offrir une expérience plus relaxante, où chacun peut progresser à son rythme sans se sentir pénalisé. Le titre repose donc sur un modèle économique qui se veut respectueux du temps et de l'implication de sa communauté.

Comment le jeu compte-t-il se démarquer ?

Au-delà de ces aspects, le titre mise sur un gameplay unique où les conventions du genre sont remises en question. Les archétypes classiques sont abandonnés au profit d'une grande flexibilité des types de personnages qui ne seront pas cantonnés aux capacités de leur classe.

De plus, une centaine d'activités annexes, comme la cuisine, la pêche, la résolution d'enquêtes ou même la présidence de procès, viennent enrichir l'expérience bien au-delà des simples affrontements.

L'une des innovations les plus intrigantes réside dans son "Métavers IA". Le monde de Sword of Justice est peuplé de PNJ dotés d'une IA avancée, leur conférant des personnalités, des routines et des souvenirs uniques.

Ces personnages non-joueurs interagissent de manière réaliste avec le joueur, se souvenant des échanges passés et réagissant en conséquence. Pour les amateurs de jeu en solo, un système de compagnons PNJ permettra même de terminer les donjons de groupe sans aide humaine, renforçant l'accessibilité du contenu.

Une vitrine technologique ambitieuse

Sur le plan technique, Sword of Justice ne fait pas dans la demi-mesure. La version PC se positionne comme une vitrine pour les technologies graphiques de pointe, avec la prise en charge complète du Path Tracing.

Pour garantir des performances optimales, le jeu intègre également la technique NVIDIA DLSS 4, incluant les fonctionnalités de Ray Reconstruction et de Multi Frame Generation. Les appareils mobiles ne sont pas en reste et bénéficieront d'une version optimisée du ray tracing permise avec les derniers processeurs haut de gamme.

Malgré cette débauche d'effets visuels, le studio a veillé à maintenir une configuration minimale très accessible. Un processeur Intel i5 de 9ème génération, 8 Go de RAM et une simple NVIDIA GeForce GTX750TI suffiront pour lancer le jeu.

Avec ses promesses d'un modèle économique juste et de profondes innovations de gameplay, il ne reste plus qu'à voir si Sword of Justice parviendra à transformer l'essai et à fidéliser une communauté sur le long terme.