Le constructeur réputé de solutions de stockage en réseau, Synology, prépare une évolution majeure qui risque de ne pas plaire à tous ses utilisateurs. La marque envisage d'imposer l'utilisation de ses propres disques durs (gammes HAT) et SSD (gammes SAT) dans certains de ses futurs serveurs NAS, sous peine de voir des fonctionnalités avancées bridées.

Seuls les futurs modèles haut de gamme visés (pour l'instant)

Précision importante : cette nouvelle politique de restriction ne concernera, dans un premier temps du moins, que certains futurs NAS haut de gamme lancés par Synology à partir de cette année 2025. Si vous possédez déjà un NAS Synology, vous n'êtes pas concerné par ce verrouillage spécifique sur les fonctionnalités avancées. Certes, le système d'exploitation DSM peut déjà afficher des avertissements si vous utilisez des disques non officiellement validés, mais la mesure annoncée pour ses futurs NAS haut de gamme va bien plus loin.

Car de simplement "conseillés" par Synology, les disques durs de la marque vont devenir obligatoire sur les NAS les plus haut de gamme, du moins si l'on souhaite profiter de l'ensemble des fonctionnalités de l'écosystème DSM.

Un verrouillage des fonctionnalités clés, pas un blocage total

Contrairement à une interdiction pure et simple, Synology opterait pour un bridage logiciel. Si vous installez des disques durs ou SSD d'une autre marque (Seagate, Western Digital...) dans l'un de ces futurs modèles concernés, le système d'exploitation DSM pourrait refuser d'utiliser ces disques pour la création de volumes de stockage (pools de stockage, configurations RAID...). D'autres limitations, comme l'accès restreint aux données de santé SMART complètes, seraient aussi possibles. Concrètement, même si le disque est physiquement reconnu, son utilité dans le NAS serait drastiquement réduite, rendant l'usage de disques tiers peu pertinent pour exploiter pleinement le potentiel du serveur.

Synology évoque ainsi la nécessité de s'appuyer sur des supports de stockages maison pour profiter de performances améliorées. Selon la marque, les disques ainsi proposés permettraient d'exploiter tout le potentiel de DSM, des services divers de Synology et d'offrir une couche de sécurité supplémentaire... Des arguments qui ciblent surtout les professionnels ainsi que les particuliers très exigeants, mais qui dans l'absolu n'ont que peu d'exemples valables... Au mieux, ce choix permet surtout à Synology de rendre les clients captifs de son écosystème à la fois logiciel et matériel.

La marque évoque ainsi que le recours aux disques durs maison devrait garantir aux utilisateurs de "bénéficier de performances supérieures, d'une fiabilité accrue et d'un support plus efficaces." Et sans aller trop loin dans les spéculations, on peut bien imaginer que la marque pourrait volontairement dégrader l'expérience des utilisateurs ayant recours aux disques de fabricants tiers pour mieux mettre en avant ses propres solutions de stockage qui bénéficieront d'une "certification".

Fiabilité garantie ou écosystème fermé coûteux ?

Synology justifie cette orientation par la volonté de garantir une fiabilité, une compatibilité et des performances optimales, en maîtrisant l'ensemble matériel (NAS et disques) et en s'assurant que les disques répondent à des critères stricts d'endurance. Un argument de stabilité et de simplification du support technique. Cependant, cette décision suscite la critique : elle supprime la liberté de choix de l'utilisateur et le contraint à acheter les disques durs Synology, souvent vendus plus cher que leurs équivalents directs chez les fabricants spécialisés (dont ils sont parfois issus après re-certification). Beaucoup y voient une stratégie d'écosystème fermé visant à augmenter les marges, au détriment du portefeuille et de la flexibilité des clients fidèles à la marque.

Dans l'absolu, Synology pourrait déjà avoir un argument de taille et l'évoque sur son site Internet : "l'assistance en cas de problèmes et de dysfonctionnements causés par l'utilisation de supports de stockage incompatibles" pourrait être remise en cause.

Rappelons que si Synology n'est pas la seule marque sur le secteur du NAS pro et particulier, cette stratégie se veut unique sur le marché. Et pour l'instant, côté utilisateurs, on compte bien plus d'arguments en défaveur de cette stratégie que de preuves de l'intérêt des disques propres à Synology .. Pas certain donc que les professionnels ni les particuliers ne jouent ce jeu très longtemps.