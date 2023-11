Commençons par le pack tablette Acer Iconia Tab P10 + écouteurs sans fil Acer Go True + coque de protection. Fine et légère en alliage d'aluminium, l'Iconia Tab P10 possède un grand écran confortable de 10,4 pouces WUXGA d'une résolution 2K (2000 x 1200). Elle embarque un processeur 8 cœurs MediaTek Kompanio 500, offre jusqu'à 4 Go de mémoire et 128 Go de stockage eMMC avec un port MicroSD.

Vous pouvez l'emmener avec vous sans crainte grâce à la batterie haute capacité de 6 000 mAh qui assure jusqu'à 10,5 heures de lecture vidéo.

La tablette est équipée d'une connexion Wi-Fi double bande, d'un appareil photo avant de 5MP pour des appels vidéo toujours nets et d'un appareil photo arrière autofocus de 8MP pour des photos haute résolution et ce, même si vous dégainez rapidement.

Les écouteurs sans fil Acer Go True offrent des basses profondes et un son ultra-clair avec microphone intégré. Ils prennent en charge le Bluetooth 5.0 et fonctionnent pendant 4 heures avec une seule charge et jusqu'à 14 heures en recharge avec l'étui.

Le pack tablette Acer Iconia Tab P10 + écouteurs sans fil Acer Go True + coque de protection est en promotion à 229,99 € au lieu de 279,99 €, soit une remise de 18% sur Darty. La livraison est gratuite.





