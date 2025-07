On commence ce top 3 avec la trottinette électrique Segway-Ninebot E3 E.

Elle se distingue par son moteur sans balais de 800 W, capable d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h et de gravir des pentes jusqu’à 18 %. Grâce à la technologie SegRange, un système breveté intelligent d’optimisation de l’autonomie, elle vous permet de parcourir jusqu’à 45 km en une seule charge.

Son système de freinage performant combine un frein à tambour à l’avant et un frein électronique régénératif à l’arrière, assurant un contrôle optimal en toute circonstance. Pour une stabilité optimale, même sur routes glissantes ou à grande vitesse, la trottinette intègre la technologie Segride, qui améliore la tenue de route dans les virages serrés, et TCS (Traction Control System), qui régule automatiquement la traction de la roue arrière.

Pensée pour une conduite agréable et fluide, la E3 E est équipée de suspensions avant et arrière avec amortisseurs à élastomère, offrant une absorption efficace des chocs. Ses pneus sans chambre à air de 10 pouces limitent les risques de crevaison tout en réduisant l’entretien.

Son écran de 3 pouces permet de suivre en temps réel la vitesse, les modes de conduite et le niveau de batterie. L’éclairage puissant de 4 W, accompagné de clignotants intégrés, garantit une excellente visibilité. Enfin, la trottinette est compatible avec l’application Segway Mobility et Apple Find My.

Retrouvez la Segway-Ninebot E3 E à 349,99 € au lieu de 379,99 €, soit une remise de 8 % chez Boulanger en ce moment.



On continue avec le mini PC NiPoGi E3B.

Il embarque un processeur Ryzen 7 5700U, doté de 8 cœurs et 16 threads. Avec une fréquence de base de 1,8 GHz et pouvant atteindre 4,3 GHz en mode turbo, il est idéal pour les tâches intensives, le multitâche fluide ou même le jeu léger.

Côté graphique, l’E3B intègre une puce AMD Radeon RX Vega 8 cadencée à 1900 MHz. Composée de 8 cœurs GPU, elle offre un bond de 15 % en performance par rapport aux générations précédentes, permettant ainsi de jouer à des titres en qualité modérée, de faire du montage vidéo ou du streaming avec fluidité.

Le mini PC embarque 32 Go de RAM DDR4 en double canal (extensible jusqu’à 64 Go), ainsi qu’un SSD M.2 SATA de 512 Go. Il est également compatible avec les SSD NVMe jusqu’à 2 To.

Son système de refroidissement avancé repose sur un châssis en aluminium à forte conductivité thermique, des aérations bien pensées et un ventilateur de 80 mm tournant à plus de 2000 tr/min. Ce dispositif maintient des performances stables en limitant la chauffe, même en pleine charge, tout en prolongeant la durée de vie des composants.

Enfin, le E3B supporte le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2, intègre un port Ethernet Gigabit et prend en charge jusqu’à trois écrans 4K à 60 Hz.

Vous pouvez obtenir le NiPoGi E3B à 308,19 € grâce au code OWINP5K5 sur Amazon en ce moment.



Enfin, on termine avec l'aspirateur balai laveur sans fil Rowenta X-Clean 4.

Capable d’aspirer et de laver simultanément, il est idéal pour tous les sols durs (parquet, marbre, stratifié ou carrelage) et garantit un intérieur impeccable en un seul passage.

Grâce à des capteurs intelligents, l’appareil adapte automatiquement sa puissance d’aspiration et le débit d’eau selon le niveau de saleté détecté. Un écran LED couleur vous indique les zones à traiter : rouge pour sale et bleu pour propre.

Avec une autonomie pouvant atteindre 50 minutes, l'aspirateur couvre jusqu’à 350 m² sans recharge.

Un simple clic sur un bouton suffit pour activer la fonction d’auto-nettoyage : le rouleau est rincé et prêt à sécher directement sur la base de charge, pour un entretien simple et hygiénique.

Sa brossette latérale intégrée permet un nettoyage précis le long des murs et dans les angles, pour une propreté parfaite jusque dans les zones les plus difficiles d’accès.

L'aspirateur lavant Rowenta X-Clean 4 est en ce moment en promotion à 234,99 € sur Amazon (prix recommandé sur le site officiel 401,65 €).



