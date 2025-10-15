Comme chaque semaine, voici quelques ventes flash Amazon à ne pas manquer, avec des réductions intéressantes sur une sélection de produits high-tech.
TOP 10 des ventes flash Amazon de la semaine
- Interrupteur gradateur connecté Tapo S200B à 13,99 € soit -26% (Tapo Hub requis)
- CMF Buds Pro 2 - Gris foncé, bleu ou gris clair à 44,95 € soit -10% pour les membres Prime (LDAC, audio spatial 360°, cadran intelligent personnalisable, réduction de bruit hybride jusqu’à 50 dB, 6 micros haute définition + Clear Voice Technology 2.0, autonomie 43h avec boîtier, charge rapide...)
- Switch Ethernet 6 ports UGREEN à 44,99 € soit -6% (5 ports RJ45 2,5G + 1 port SFP+ 10G)
- HONOR Pad X8a - 128 Go Gris à 116,41 € soit -5% (11" FHD 90Hz, RAM 4 Go, stockage extensible jusqu'à 1 To, Snapdragon 680 octa-core, 4 haut-parleurs, 8300 mAh, Hi-Res Audio et Hi-Res Audio sans fil...)
- SSD interne Acer Predator GM7000 M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 - 2 To à 116,59 € soit -5% (jusqu’à 7400 Mo/s, compatible PS5)
- Carte mère mATX MSI B850M Gaming Plus WIFI 6E à 145,93 € (-20%)
- OPPO Reno14 FS 5G - 12 + 512 Go Bleu + Chargeur secteur 45W SUPERVOOC inclus à 341,05 € soit -21% (6,57" AMOLED FHD+ 120Hz, caméra IA 50MP + 32MP, 6000mAh, IP69...)
- Carte graphique ASUS Prime GeForce RTX 5070 12Go GDDR7 OC Edition à 554,90 € soit -16% (Amazon Allemagne)
- Samsung Galaxy Tab S10 FE+ - 128 Go Gris Anthracite + Chargeur secteur 25W inclus à 699 € soit -18% (13,1" 2880 x 1800, 90Hz, Exynos 1580 octa-core jusqu'à 2,9 GHz, 13MP + 12MP, stockage jusqu'à 2 To, 10090 mAh, 2 haut-parleurs, BT 5.3, WiFi 6)
- Écran PC gaming KTC G32P5 OLED 4K à 764,99 € avec la remise au panier (32" OLED, double mode 4K@240Hz / 1080P@480Hz, 0,03 ms, FreeSync / G-Sync, HDR True Black 400, jusqu'à 1500 000:1, 100% sRGB, 99% P3-DCI, KVM)
Toutes les ventes flash sont disponibles sur la page dédiée Amazon.
Et ne ratez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec écran PC gaming Samsung Odyssey G50D 32", PC portable Acer Aspire AG15-42P-R9T6 et Samsung Galaxy Z Flip7 FE 256 Go, ou encore notre présentation du nouveau graveur laser Mecpow M1 à prix spécial pour son lancement !