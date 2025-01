Voici tout d'abord le mini PC NiPoGi AM21.

Grâce au processeur Ryzen 9 6900HX, à son architecture Zen 3+ avancée, ses 8 cœurs et 16 threads, une fréquence turbo atteignant 4,9 GHz et un TDP de 45W, il gère aisément les tâches les plus exigeantes.

La carte graphique Radeon 680M, dotée de 12 CU et basée sur l'architecture RDNA 2, atteint une fréquence de 2400 MHz, offrant ainsi des performances graphiques exceptionnelles.

Avec deux ports LAN (2,5 Gbps et 1 Gbps) pour une connectivité réseau rapide et fiable, le AM21 dispose également de nombreuses options d’affichage : deux ports HDMI, un port USB4.0 et un Type-C, permettant de connecter jusqu’à 4 écrans UHD 4K à 60 Hz simultanément.

Le mini PC intègre un SSD de 512 Go ainsi que 16 Go de RAM DDR5 à 4800 MHz. Il prend également en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2 et intègre un système de refroidissement en cuivre avec double entrée d’air, garantissant des performances stables du processeur et un fonctionnement silencieux.

Le mini PC NiPoGi AM21 est disponible à 379,99 €.



