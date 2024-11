Voici tout d'abord la TV LED Philips Ambilight The One 65PUS8949 4K 2024 - 65".

Les téléviseurs Ambilight disposent de LED intégrées derrière l’écran, qui adaptent les couleurs en fonction de l'image afin de créer davantage d’immersion.

Le moteur d'image P5 de Philips sublime chaque détail avec des couleurs éclatantes, un contraste impressionnant et des mouvements fluides. Compatible avec les principaux formats HDR, le téléviseur garantit une précision des couleurs et des détails, même dans les zones les plus sombres et lumineuses. Grâce à Dolby Vision et Dolby Atmos, profitez d'une expérience immersive où chaque scène et chaque dialogue sont parfaitement clairs.

Grâce au système d’exploitation TITAN, naviguez rapidement dans vos contenus et services de streaming. Reprenez facilement votre série en cours ou laissez-vous guider par les recommandations des plateformes de streaming.

Doté d’un port HDMI 2.1, d’un gameplay ultra-réactif, des technologies VRR et FreeSync et d'un mode de jeu Ambilight avec un halo lumineux réactif, le Philips 65PUS8949 est idéal pour jouer.

Son système audio sans fil DTS Play-Fi vous permet également de connecter des barres de son et des enceintes compatibles pour un système Home Cinéma complet, avec le téléviseur comme enceinte centrale.

La TV LED Philips Ambilight The One 65PUS8949 2024 est en ce moment à 899 € au lieu de 1 299 €, soit une remise de 31 % sur Darty.





