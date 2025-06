Comme toujours lors des vendredis 13, Cdiscount propose une remise spéciale : -13 € dès 113 € d'achat sur une sélection de produits avec le code TREFLE13.



Mais attention, le code est disponible en quantité limitée : il est donc possible qu'il ne soit plus valable au moment où vous consulterez les offres.

Ci-dessous, les meilleures remises pour ce vendredi 13 !

TOP 10 des offres Cdiscount du Vendredi 13

Et découvrez aussi notre top 3 des promos de la journée (HUAWEI MateBook 14, station électrique OUKITEL P2001 Plus et aspirateur robot laveur Dreame H12S) ainsi que nos bons plans spécial vélos électriques Eleglide et Touroll.