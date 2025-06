On commence ce spécial vélos électriques avec un focus sur le Eleglide C1 ST.

Il est doté d'un moteur central sans balais de 250W, capable de fournir un couple de 70 Nm et une puissance instantanée allant jusqu’à 432W. Ce moteur réduit les efforts de pédalage et répartit mieux la puissance, ce qui améliore l’autonomie et facilite la montée des côtes ou les trajets sur terrains difficiles. Sa vitesse maximale est limitée à 25 km/h.

Son autonomie est assurée par une batterie lithium-ion amovible de 522 Wh, qui permet de parcourir jusqu’à 150 km en mode assistance.

Le C1 ST est équipé de pneus larges de 27,5" x 2,25" qui absorbent mieux les chocs et améliorent l’adhérence pour une conduite plus stable et confortable. Il embarque également une transmission Shimano à 7 vitesses, idéale pour varier les rythmes et s’adapter à chaque type de parcours avec fluidité.

La suspension hydraulique, réactive et ajustable, permet d’adapter la conduite selon le terrain. Elle se verrouille pour les routes lisses et se déverrouille pour les sentiers plus irréguliers. Les freins à disque hydrauliques offrent une puissance de freinage maîtrisée, une meilleure dissipation de la chaleur et une longévité accrue par rapport aux systèmes mécaniques.

Un écran LCD affiche en temps réel les données essentielles comme la vitesse, la distance ou le niveau de batterie. Il permet aussi de choisir entre cinq niveaux d’assistance, de 12 à 25 km/h, ainsi que d’activer un mode piéton à 6 km/h, pour pousser le vélo en toute simplicité.

Enfin, la potence réglable permet d’ajuster facilement la hauteur et l’angle du guidon, et l’éclairage certifié StVZO garantit une visibilité optimale sans éblouir les autres usagers.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre test de l'Eleglide C1 ST.

Retrouvez le vélo électrique Eleglide C1 ST à 979 € grâce au code NNNBONPLANMEC sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'Allemagne.

À titre indicatif, le site officiel annonce un prix de base de 1 399 € pour le C1 ST.



Et voici les autres modèles Eleglide / Touroll en promotion en ce moment :

Touroll B2 à 569 € avec le code NNNFRTB2 (prix officiel 829 €) (250W, couple 50 Nm, batterie 36V / 15,6Ah, pneus 26" x 2,25", vitesse maximale 25 km/h, autonomie 100 km, frein à disque et frein électrique, Shimano 7 vitesses)





Touroll U2 à 619 € avec le code NNNFRTU2 (prix officiel 829 €) (250W, couple 55 Nm, batterie 48V / 15Ah, pneus 29", vitesse maximale 25 km/h, autonomie 150 km, freins à disque hydrauliques, fourche à suspension, Shimano 7 vitesses)





Touroll S2 à 719 € avec le code NNNFRBMPS2 (prix officiel 879 €) (puissance max 650W, couple 55 Nm, batterie 48V / 15Ah, pneus 20" x 4,0", vitesse maximale 25 km/h, autonomie 150 km, frein à disque mécanique et frein électrique, amortisseur mécanique, Shimano 7 vitesses)





Eleglide T2 à 769 € avec le code NNNFRET2 (prix officiel 1 099 €) (250W-450W, couple 45 Nm, batterie 36V / 13Ah, pneus 27,5" x 2,1", vitesse maximale 25 km/h, autonomie 100 km, freins à disque hydrauliques, fourche à suspension avec blocage, Shimano 7 vitesses, contrôle avec l'appli)





Eleglide Mopride 3 à 799 € avec le code NNNFREM3 (prix officiel 1 099 €) (250W, couple 50 Nm, batterie 48V / 12Ah, pneus 29" x 2,4", vitesse maximale 25 km/h, autonomie 120 km, freins à disque hydrauliques, suspension avec blocage, Shimano 7 vitesses, contrôle avec l'appli)





Eleglide C1 à 979 € avec le code NNNBONPLANMS (prix officiel 1 399 €) (250W-432W, couple 70 Nm, batterie 36V / 14,5Ah, pneus 27,5" x 2,25", vitesse maximale 25 km/h, autonomie 150 km, suspension et freins hydrauliques, Shimano 7 vitesses)





