Commençons par la Galaxy S9+ 256 Go.

Elle est dotée d'un grand écran Dynamic AMOLED 2X très lumineux et contrasté de 12,4 pouces avec 120 Hz et HDR10+ La technologie Vision Booster permet de bien voir l'écran même en plein soleil.

La tablette embarque un processeur Snapdragon 8 Gen 2 performant avec 8 cœurs jusqu'à 3,1 GHz et offre 12 Go de RAM et 256 Go de stockage extensible jusqu'à 1 To via carte MicroSD.

4 haut-parleurs Dolby Atmos sont intégrés, ainsi qu'un triple capteur photo dont 13MP en principal.

La Galaxy S9+ est résistante à l’eau et à la poussière (IP68).

Elle prend en charge le WiFi 6E et le Bluetooth 5.3. Un S Pen ultra précis est inclus.

La tablette Samsung Galaxy S9+ 256 Go est proposée en ce moment à 819,99 € au lieu de 1 030 €, soit 20% de remise sur Amazon. Le prix officiel est de 1 149 €.

Signalons également ces autres tablettes Samsung à prix réduit :

