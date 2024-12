On commence avec le PC portable gaming MSI Thin A15 B7VF-253FR.

Avec un écran de 15,6 pouces FHD 144 Hz, il embarque un processeur Ryzen 5 7535HS capable d'atteindre jusqu'à 4,55 GHz, ainsi qu'une carte graphique GeForce RTX 4060 avec 8 Go de mémoire GDDR6.

Le PC intègre 16 Go de RAM DDR5 et un SSD de 512 Go, fonctionne sous Windows 11 et prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.0.

Retrouvez le PC portable gaming MSI Thin A15 B7VF-253FR à 849,99 € au lieu de 1 099,99 €, soit une remise de 23 % sur la Fnac avec livraison standard gratuite.



Et voici quelques autres remises intéressantes en ce moment :

Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Advanced à 299 € soit -21% (et prix officiel 399 €) (130AW, autonomie jusqu'à 40 mn, anti-emmêlement, 0,54L, 2 vitesses)

