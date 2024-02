Commençons avec la Xiaomi Pad 6 128 Go - Gris stellaire.

Fine et légère, elle est dotée d'un grand écran de 11 pouces WQHD+ certifié TÜV Low Blue Light avec une résolution de 2880 x 1800 pixels et un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz.

On trouve 8 Go de RAM et 128 Go pour le stockage ainsi qu'une caméra arrière de 13MP et une avant de 8MP.

La tablette embarque un Snapdragon 870 en 7 nm avec 8 cœurs et une fréquence allant jusqu'à 3,2 GHz.

Sa batterie haute capacité de 8840 mAh offre une autonomie jusqu'à 18 heures et un chargeur rapide 33 W est inclus.

Elle prend en charge le WiFi 5 et le Bluetooth 5.2 et 4 haut-parleurs sont intégrés.

La Xiaomi Pad 6 128 Go - Gris stellaire est proposée à 269,99 € sur Cdiscount et la livraison est offerte. Le prix indiqué sur le site officiel est 399,90 €.







Passons à la montre connectée Garmin Instinct 2X Solar - Blanc.

Idéale pour les activités de plein air, cette montre robuste est équipée d'un boîtier de 50 mm résistant à la chaleur, aux chocs et à l'eau.

Profitez d'une autonomie infinie en mode montre connectée grâce au verre Power Glass qui convertit la lumière du soleil en énergie pour la batterie. L'intensité solaire sera affichée sur le cadran.

La montre propose plus de 50 modes sportifs et un suivi santé complet avec fréquence cardiaque, rapport matinal, statut VFC, oxymètres de pouls, niveau de stress et de sommeil…

Une lampe torche à LED est intégrée ainsi qu'un mode SOS, le GPS multi-bandes et le GNSS.

La montre connectée Garmin Instinct 2X Solar - Blanc est en promotion sur Amazon à 304 € au lieu de 449,99 €, soit une remise de 32%.





Enfin, terminons notre top 3 avec l'écran PC Acer ED3 ED273UP.

Cet écran incurvé de 27 pouces avec un grand angle de vision de 178 degrés est doté d'une dalle VA anti-reflets WQHD de 2560 x 1440 pixels. Il offre un temps de réponse de 1 ms et un taux de rafraîchissement de 165 Hz.

Son contraste peut aller jusqu'à 10000000:1 et la luminosité atteint 250 cd/m².

L'écran prend en charge le FreeSync et le HDR et des haut-parleurs 2x 2 W sont intégrés.

L'écran PC Acer ED3 ED273UP est au prix de 199,99 € au lieu de 229,99 €, soit 13% de remise sur Boulanger. Livraison à partir de 8,99 €.







