Avec Donald Trump, la donne a changé pour Taiwan et son champion de la production de puces TSMC. Conditionnant désormais le soutien des Etats-Unis envers Taiwan à un certain nombre de concessions dont celle de relocaliser une partie de la production de puces en gravure fine sur le sol américain, l'île n'a pas été épargnée par les hausses de tarifs douaniers, auxquelles elle a choisi de ne pas répliquer.

Le gouvernement taiwanais a essayé de faire bonne figure et TSMC a promis des investissements massifs dans ses usines américaines mais tous deux avaient refusé jusqu'à présent de céder sur le fait de faire sortir les techniques de gravure les plus fines de Taiwan afin de préserver leur avancée et de maintenir une certaine garantie d'une réaction américaine en cas d'invasion par la Chine.

La gravure en 2 nm transférée aux USA

A l'heure des remaniements d'alliances, des menaces et des injonctions, il faut faire des choix et TSMC a finalement accepté de transférer une partie de ses capacités de production pour la gravure en 2 nm aux Etats-Unis.

La firme a indiqué que le site Fab 21 près de Phoenix, en Arizona, pourra gérer 30% de la production de puces gravées en 2 nm. Elle pourra également produire encore plus fin par la suite, jusqu'en 1,6 nm (procédé A16) à la faveur de l'extension du site.

Si Taiwan conservera le plus gros de la production des puces en gravure très fine, elle cède sur le pré carré des techniques de gravure les plus fines dont elle entendait initialement préserver le contrôle total.

Le site Fab 21 prépare actuellement la production de puces gravées en 4 et 5 nm tandis qu'une extension déjà construite va accueillir des moyens de production en 3 nm qui devraient être mis en service avant l'échéance initiale de 2028.

Vers le 2 nm et en-deça

Deux autres extensions permettront d'ajouter des lignes de production en 2 nm et en 1,6 nm et leur construction devrait démarrer dès cette année pour une mise en opération avant la fin de la décennie.

TSMC prévoit dès à présent des bâtiments supplémentaires sur le site Fab 21 d'Arizona pour accueillir les techniques de gravure encore plus fines que le 1,6 nm (la firme a déjà évoqué une gravure en 1,4 nm et même en 1 nm) qui seront déployées autour de 2030 et au-delà.

Le fondeur taiwanais indique ainsi vouloir bâtir une GigaFab capable de produire plus de 100 000 wafers par mois. Cela suffira-t-il à calmer les déclarations agressives de Donald Trump vis à vis de Taiwan et une meilleure considération en cas d'invasion chinoise ? Rien n'est moins sûr mais l'effort d'apaisement aura été fait.