La guerre des SSD PCIe 5.0 vient de prendre un nouveau tournant. Alors que Samsung et Kingston se tenaient dans un mouchoir de poche, le fabricant TEAMGROUP vient de griller tout le monde sur la ligne d'arrivée en annonçant son T-Force Z54E.

Ce nouveau venu, qui flirte avec la barre symbolique des 15 Go/s, est le premier à embarquer le contrôleur de seconde génération de Phison, l'E28, promettant non seulement des vitesses record, mais aussi une meilleure efficacité énergétique.

Quelles sont les performances annoncées ?

Le nouveau T-Force Z54E de TEAMGROUP repousse les limites actuelles avec des débits séquentiels annoncés jusqu'à 14,9 Go/s (14 900 Mo/s) en lecture et 14 Go/s (14 000 Mo/s) en écriture. Il se positionne ainsi comme le SSD grand public le plus rapide du marché, dépassant de 100 Mo/s les précédents champions que sont le Samsung 9100 PRO et le Kingston FURY Renegade G5.





Le SSD sera disponible en trois capacités : 1 To, 2 To et 4 To. Seule la version 1 To verra sa vitesse d'écriture légèrement bridée à 13,7 Go/s.

Quel est le secret de cette vitesse ?

Le secret de cette performance réside dans l'adoption du tout nouveau contrôleur Phison E28. Il s'agit de la deuxième génération de contrôleurs PCIe 5.0 du fabricant, qui succède au E26 que l'on retrouve sur la majorité des SSD actuels. Gravé en 6 nm par TSMC, ce nouveau cerveau est non seulement plus performant, mais aussi nettement plus économe en énergie.





Ce contrôleur est associé à de la mémoire flash 3D TLC à 232 couches et à un cache DRAM intégré pour garantir des performances stables, même lors de transferts de fichiers volumineux.

La chaleur est-elle toujours un problème ?

C'est la question qui brûle les lèvres de tous les amateurs de SSD PCIe 5.0 : la chaleur. Les premiers modèles équipés du contrôleur Phison E26 étaient réputés pour leur tendance à surchauffer, nécessitant des dissipateurs thermiques massifs, voire actifs. Grâce à sa meilleure efficacité énergétique (environ 7W de consommation maximale), le nouveau contrôleur E28 change la donne.





TEAMGROUP a fait le choix de livrer son Z54E avec un simple mais efficace dissipateur breveté en graphène ultra-fin. Si la marque recommande d'utiliser le dissipateur fourni avec votre carte mère pour des performances optimales, l'absence de ventilateur prouve que la gestion thermique est bien mieux maîtrisée sur cette nouvelle génération.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand le T-Force Z54E sera-t-il disponible et à quel prix ?

TEAMGROUP n'a pas encore communiqué de prix ou de date de disponibilité précise pour le T-Force Z54E. Cependant, étant le premier à annoncer un SSD basé sur le contrôleur Phison E28, on peut s'attendre à le voir arriver sur le marché dans les prochaines semaines.

Mon PC est-il compatible avec ce SSD ?

Pour profiter des pleines performances du T-Force Z54E, votre configuration doit être compatible avec la norme PCIe 5.0. Cela signifie que vous devez disposer d'une carte mère et d'un processeur récents (par exemple, Intel Core de 12e génération ou plus récent, ou AMD Ryzen 7000 ou plus récent) dotés d'un port M.2 Gen5.

Ai-je vraiment besoin d'un SSD aussi rapide ?

Pour un usage bureautique ou de la navigation web, un tel SSD est surdimensionné. Cependant, pour les professionnels de la création (montage vidéo 8K, modélisation 3D) et les joueurs exigeants, ces vitesses de transfert permettent de réduire drastiquement les temps de chargement et de manipulation de fichiers très lourds.