L'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres, mais son développement fulgurant a un coût caché qui s'apprête à frapper durement le portefeuille des consommateurs et des entreprises.

Cette technologie est une véritable ogresse de données, et pour nourrir ses modèles, les géants de la tech sont en train de créer une pénurie mondiale de disques durs (HDD) et de SSD. L'offre ne suit plus une demande devenue délirante, et la sanction est immédiate : les prix s'envolent et les délais de livraison explosent.

Pourquoi les disques durs sont-ils les premières victimes ?

Alors que beaucoup les pensaient sur le déclin, les bons vieux disques durs sont redevenus critiques. L'entraînement des IA génératives nécessite des quantités astronomiques de données "tièdes" (nearline), accessibles rapidement mais pas instantanément.

Pour ce rôle, les HDD à haute capacité sont parfaits et bien plus économiques que les SSD. Le problème ? Les fabricants, comme Western Digital, n'ont pas augmenté leurs capacités de production depuis des années. Aujourd'hui, ils sont totalement dépassés. Le résultat, selon le cabinet d'analyse TrendForce, est alarmant : les délais de livraison pour ces disques professionnels atteignent 52 semaines. Une année complète d'attente.

Comment cette pénurie affecte-t-elle les prix des SSD ?

C'est l'inévitable effet domino. Face à des disques durs devenus quasi introuvables, les entreprises se rabattent massivement sur les SSD pour leurs besoins en stockage de données.

Sentant le vent tourner, les fabricants n'ont pas tardé à réagir. SanDisk, filiale de Western Digital, a déjà annoncé une hausse de plus de 10 % sur l'ensemble de son catalogue. Et ce n'est que le début : Micron a suspendu ses tarifs en attendant de les réévaluer, et tout indique que Samsung, SK Hynix et Kioxia suivront le mouvement. La demande glisse d'un marché à l'autre, et les prix suivent la même trajectoire ascendante.

Que faut-il attendre pour les mois à venir ?

La situation ne risque pas de s'améliorer à court terme. La demande liée à l'intelligence artificielle n'en est qu'à ses débuts et la production de stockage ne peut pas s'adapter du jour au lendemain.

Western Digital a même aggravé la situation logistique en annonçant privilégier le transport maritime, plus écologique mais ajoutant 6 à 10 semaines de délai. Cette tempête parfaite de demande explosive, d'offre stagnante et de logistique ralentie va inévitablement se répercuter sur les prix pour le grand public. Le conseil des analystes est unanime : si vous avez besoin de stockage, qu'il s'agisse d'un SSD ou d'un HDD, le meilleur moment pour acheter, c'était hier. Le deuxième meilleur, c'est maintenant.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les disques durs et SSD pour le grand public sont-ils aussi concernés ?

Oui, absolument. Même si la demande initiale vient des entreprises pour des modèles "nearline", la pénurie se répercute sur toute la chaîne de production. Les fabricants vont privilégier les marchés professionnels plus lucratifs, réduisant l'offre pour les produits grand public, ce qui entraînera mécaniquement une hausse des prix pour tout le monde.

Pourquoi l'IA a-t-elle besoin d'autant de stockage ?

L'IA générative est extrêmement gourmande en données à chaque étape de son cycle de vie. Il faut stocker :

Les immenses jeux de données pour l'entraînement initial (des pétaoctets de textes, images, etc.).

Les "checkpoints" des modèles, qui sont des sauvegardes régulières durant l'entraînement.

Les journaux d'inférence et les données des utilisateurs pour l'amélioration continue.

Toutes ces informations constituent un volume de données colossal qui doit rester facilement accessible.

Cette hausse des prix va-t-elle aussi toucher la mémoire RAM ?

Oui, c'est très probable. La mémoire vive, notamment la DDR5 et la très spécifique HBM (High Bandwidth Memory) utilisée avec les GPU pour l'IA, est également soumise à une pression énorme. Les analystes s'attendent à ce que les prix de la RAM suivent la même tendance haussière que ceux des SSD et des disques durs dans les mois à venir.