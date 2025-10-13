C'est un mal qui rongeait déjà les employés de bureau, mais le "tech-neck" s'attaque désormais à une population bien plus jeune : les collégiens. Cette douleur chronique aux cervicales, directement liée à la tête penchée en permanence sur un smartphone, devient un véritable enjeu de santé publique pour la Génération Z, qui passe en moyenne neuf heures par jour devant un écran, tous supports confondus.

Comment une simple posture devient-elle un problème de santé publique ?

L'explication est purement biomécanique. La tête humaine pèse environ 5 kg. Mais lorsqu'on l'incline à 60 degrés pour regarder un smartphone, la pression exercée sur les vertèbres cervicales équivaut à un poids de 27 kg. Maintenue des heures durant, cette posture cause une fatigue musculaire intense et un stress considérable sur les ligaments du cou.





Ce phénomène, baptisé "tech-neck", n'est pas nouveau, mais son apparition massive chez des adolescents est alarmante. Ils développent des pathologies habituellement observées chez des quadragénaires, avec des douleurs persistantes, des maux de tête et une raideur dans le cou et les épaules.

Le smartphone est-il le seul coupable ?

Pas tout à fait. Si l'usage intensif du smartphone est le principal catalyseur, des experts comme le professeur Jan Hartvigsen, épidémiologiste, nuancent le diagnostic. Il parle d'une "douleur multifactorielle". Le "tech-neck" est en réalité aggravé par d'autres maux de notre époque : le stress, le manque de sommeil et, surtout, la sédentarité.





Le cou est une structure robuste, mais il n'est pas conçu pour rester figé dans une mauvaise position pendant des heures. Le problème n'est donc pas seulement l'écran en soi, mais le manque général d'activité physique qui l'accompagne, affaiblissant les muscles qui devraient soutenir la colonne vertébrale.

Comment peut-on prévenir et corriger le "tech-neck" ?

La solution n'est pas de jeter son smartphone, mais de réapprendre à vivre avec. Les médecins et kinésithérapeutes insistent sur des gestes simples pour corriger sa posture au quotidien. Il est crucial de faire des pauses régulières, au moins une fois par heure, et de s'efforcer de remonter l'écran à hauteur des yeux pour garder la tête droite.





Des étirements du cou et des épaules, comme la rétraction cervicale (le fameux exercice du "double menton"), peuvent aider à soulager la tension accumulée. Mais la meilleure prévention reste une vie active : marcher, faire du sport et renforcer les muscles du dos et du cou sont les remparts les plus efficaces contre ce nouveau mal du siècle.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les symptômes exacts du "tech-neck" ?

Les signes les plus courants incluent des douleurs persistantes au cou, une raideur dans la nuque et les épaules, des maux de tête fréquents, et parfois des douleurs ou des engourdissements qui irradient dans les bras et les mains. Ces symptômes apparaissent souvent après de longues périodes passées sur un écran.

Le "tech-neck" est-il réversible ?

Oui, dans la majorité des cas, les douleurs liées au "tech-neck" sont réversibles. En modifiant ses habitudes, en améliorant sa posture générale et en pratiquant des exercices de renforcement et d'étirement, il est possible de soulager la douleur. Cependant, si le problème n'est pas traité, il peut entraîner des complications à long terme comme des hernies discales.

À partir de quel âge faut-il s'inquiéter ?

Il n'y a pas d'âge minimum. Le "tech-neck" est directement lié à des habitudes posturales et non à l'âge. Si un enfant ou un adolescent se plaint régulièrement de douleurs au cou ou de maux de tête après avoir utilisé un smartphone ou une tablette, il est important de consulter un professionnel de santé pour évaluer la situation.