Dans un marché des télécoms dominé par la course à la data, un acteur français prend le contre-pied. La coopérative TeleCoop vient de lancer un forfait mobile inédit pour inciter ses clients à consommer moins. Son idée est à la fois simple et audacieuse : moins vous exploitez de données, moins cela vous coûte, instaurant une relation directe entre votre utilisation et votre coût mensuel.

Comment ça fonctionne, un forfait dégressif ?

Le principe de ce forfait dégressif est simple et juste. Le tarif de base est de 20 euros pour un plafond de 80 Go consommés, mais il s'ajuste à la baisse si votre usage de données est plus modeste. Par exemple, si vous restez sous les 10 Go, votre facture descend à 16 euros. C'est une incitation directe à la sobriété qui est intégrée au cœur du modèle économique.

Derrière ce forfait, quelle est la philosophie de TeleCoop ?

Derrière cette proposition singulière, il y a un engagement plus vaste. TeleCoop est une Société coopérative d'intérêt collectif, une entreprise qui met l'humain au cœur de son modèle.Son objectif est de « redonner du pouvoir d’achat tout en agissant pour la santé mentale et la planète ». Avec déjà plus de 11 000 clients et 1 800 sociétaires, l'entreprise promeut une gouvernance collective unique.

Ce modèle est-il compétitif face aux géants du marché ?

Si l'on examine le forfait TeleCoop d'un point de vue purement financier, il peut sembler moins attrayant que d'autres propositions. Un abonnement chez un autre fournisseur peut proposer une quantité de données nettement supérieure pour le même coût. Cependant, la valeur de TeleCoop dépasse largement les simples gigaoctets. Cette suggestion s'adresse à une clientèle sensible à son empreinte écologique et disposée à investir dans une approche qui favorise la consommation respectueuse de l'environnement.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la consommation moyenne des clients TeleCoop ?



La consommation moyenne des 11 000 abonnés de TeleCoop est de 2,43 Go de données par mois, ce qui est bien en deçà de la moyenne nationale française de 16,5 Go.

Le forfait TeleCoop est-il compatible avec la 5G ?



Non, le forfait ne propose que de la 4G. Il s'appuie sur le réseau de l'opérateur Orange pour assurer le service.

Quels autres engagements propose la coopérative TeleCoop ?



En plus de la sobriété numérique, TeleCoop s'engage sur d'autres paliers à mesure que son nombre de sociétaires augmente, comme la sensibilisation des jeunes, l'offre de réparation de smartphones ou la mise en place d'adresses mail et d'un cloud en France.