Auchan Télécom propose une offre particulièrement intéressante pour les consommateurs à la recherche d'un forfait mobile complet à petit prix et avec une enveloppe data équilibrée. Positionné à 4,99 € par mois, ce nouveau forfait sans engagement se distingue par son volume de données généreux et sa flexibilité.

Auchan Te?le?com sans engagement

Il propose :

  • 60 Go d'internet 4G en France métropolitaine,
  • Les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM,
  • 19 Go d'internet depuis l'Europe et les DOM,
  • Le réseau Bouygues Telecom,
  • La carte SIM à 1 €.

Découvrir le forfait Auchan Télécom 60 Go 4G à 4,99 €/mois


À retrouver également sur GNT :