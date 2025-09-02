Auchan Télécom propose une offre particulièrement intéressante pour les consommateurs à la recherche d'un forfait mobile complet à petit prix et avec une enveloppe data équilibrée. Positionné à 4,99 € par mois, ce nouveau forfait sans engagement se distingue par son volume de données généreux et sa flexibilité.
Il propose :
- 60 Go d'internet 4G en France métropolitaine,
- Les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM,
- 19 Go d'internet depuis l'Europe et les DOM,
- Le réseau Bouygues Telecom,
- La carte SIM à 1 €.
Découvrir le forfait Auchan Télécom 60 Go 4G à 4,99 €/mois
À retrouver également sur GNT :