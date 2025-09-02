Auchan Télécom propose une offre particulièrement intéressante pour les consommateurs à la recherche d'un forfait mobile complet à petit prix et avec une enveloppe data équilibrée. Positionné à 4,99 € par mois, ce nouveau forfait sans engagement se distingue par son volume de données généreux et sa flexibilité.

Il propose :

60 Go d'internet 4G en France métropolitaine,

en France métropolitaine, Les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM,

19 Go d'internet depuis l'Europe et les DOM,

Le réseau Bouygues Telecom,

La carte SIM à 1 €.

