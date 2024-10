Pour le règlement européen DSA sur les services numériques, Temu est une très grande plateforme en ligne et doit ainsi se conformer à des obligations plus strictes. Spécialiste des prix cassés avec des produits principalement expédiés depuis la Chine, Temu a déclaré 75 millions d'utilisateurs actifs par mois dans l'Union européenne.

Les obligations concernent notamment l'évaluation et l'atténuation des risques systémiques découlant du service, dont la diffusion de produits dangereux et contrefaits. La Commission européenne donne à Temu jusqu'au 21 octobre prochain pour détailler ses mesures prises contre la présence et la réapparition sur sa plateforme de commerçants vendant des produits illégaux.

L'exécutif européen ajoute qu'il veut des informations supplémentaires sur les dispositions mises en œuvre pour réduire les risques en rapport avec " la protection des consommateurs, la santé publique et le bien-être des consommateurs. "

Des dark patterns avec Temu ?

Pour le moment, il n'est pas question de l'ouverture d'une procédure formelle. Fin juin, la Commission européenne avait déjà demandé à Temu de s'expliquer sur ses mesures touchant le signalement de produits illicites, la protection des mineurs, ainsi que la transparence de ses systèmes de recommandations.

Les interfaces en ligne de Temu questionnent également pour des interfaces trompeuses susceptibles de manipuler les consommateurs et de les inciter à dépenser plus sur la plateforme. Une pratique dite de dark patterns pour laquelle des associations européennes de consommateurs ont déposé une plainte.

" Nous attendons des changements urgents de la part de Temu et nous espérons que c'est le début de la fin de l'exposition des consommateurs à des pratiques nuisibles sur Temu ", a réagi un porte-parole du BEUC (Bureau européen des unions de consommateurs).

La réaction de Temu

De son côté, Temu assure coopérer pleinement. " Conformément à notre engagement de longue date en matière de conformité, nous avons pris d'autres mesures importantes depuis que nous avons été désignés très grande plateforme en ligne en mai et nous continuons d'affiner nos pratiques en vertu du Digital Services Act. "

Temu ajoute que la sécurité des consommateurs est une priorité absolue. " Nous accueillons favorablement les commentaires de toutes les parties prenantes, alors que nous travaillons à fournir un accès à des produits de qualité et abordables à nos consommateurs. "