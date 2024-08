La sonde Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) de l'Agence spatiale européenne est chargée d'étudier l'habitabilité des lunes glacées de Jupiter — Europe, Ganymède et Callisto — et a été lancée le 14 avril 2023 par une fusée Ariane 5 VA260 depuis le Centre spatial guyanais (CSG) à Kourou. Après avoir survolé la Lune le 19 août 2024 et la Terre le 20 août, Juice a exploité les champs gravitationnels des deux astres pour ajuster sa trajectoire vers Jupiter, une double première mondiale.

Juice a en effet survolé la Lune le 19 août à 23 h 16 (heure de Paris), puis notre planète 24 heures plus tard, le 20 août à 23 h 56.

Survol de la Lune par la sonde Juice.

Crédits : ESA / Juice / JMC

La Terre a été observée par la caméra de navigation JMC1 de Juice alors que la sonde passait à 6 840 kilomètres au-dessus de l'Asie du Sud-Est et de l'océan Pacifique.

En plus de capturer de nombreuses images de la Lune, Juice a pris des photos de la Terre et utilisé huit de ses dix instruments scientifiques, offrant une occasion idéale pour calibrer les instruments. « Les propriétés bien connues de la Terre, de la Lune et de leur environnement spatial sont parfaites pour évaluer les performances des instruments », a expliqué Claire Vallat, scientifique des opérations de Juice.

La sonde Juice passant au-dessus de la Terre.

Crédits : ESA / Juice / JMC

Habituellement, une assistance gravitationnelle est utilisée pour accélérer la sonde vers sa destination, mais ce double survol a été nécessaire pour ralentir Juice et ajuster sa trajectoire vers Vénus. Selon l'ESA, ce passage par Vénus, prévu pour août 2025, est un raccourci stratégique vers Jupiter, évitant un détour par Mars qui aurait pris plus de temps.

Cette approche de Vénus donnera ainsi un nouvel élan à Juice, qui reviendra survoler la Terre en septembre 2026 et en janvier 2029. Ces passages supplémentaires fourniront deux autres « coups de boost » avant l’arrivée de la sonde vers Jupiter en juillet 2031.