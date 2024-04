Dans son effort pour abaisser le coût des batteries électriques Li-Ion et par extension celui des véhicules les utilisant, le constructeur Tesla mise sur une cellule 4680 (un cylindre de 46 mm de diamètre et 80 mm de longueur) présentée en 2020 et promettant une plus grande densité énergétique pour un coût moindre.

A côté des batteries LFP (Lithium Fer Phosphate) qui rencontrent un succès grandissant chez les constructeurs, les batteries à base de cellules 4680 pourraient permettre à Tesla d'augmenter les performances de ses véhicules à un coût moindre.

Et en les produisant directement, le constructeur peut éviter de se retrouver pris dans la hausse des tarifs des fournisseurs face à la montée de la demande venant de la concurrence, même si le marché de l'électrique est lui-même soumis à des tiraillements qui pourraient alléger cette pression sur l'accès aux batteries électriques.

La cellule 4680, un objet difficile à produire

Toutefois, la mise en production s'est heurtée à des difficultés techniques qui ont compromis la capacité à les fabriquer en larges volumes, ce qui n'a pas permis de profiter de ses avantages.

Actuellement présentes uniquement dans les pickups électriques Cybertruck eux-mêmes produits en quantités modestes, les batteries à base de cellules 4680 devraient trouver place dans les prochaines générations de véhicules électriques Tesla.

La problématique de la production en volume de la cellule 4680 est une épine dans le pied de Tesla depuis un bon moment et une source d'inquiétude pour les investisseurs puisqu'il s'agit d'une nouvelle activité pour l'entreprise qui doit donc créer sa propre expertise et ses outils.

La baisse de prix des batteries Li-Ion enfin à portée ?

En ce début d'année 2024 perturbé par la concurrence accrue et la phase de transition avant l'arrivée de nouvelles générations de voitures électriques, le constructeur cherche les bonnes nouvelles où il peut et a indiqué que la production est en progression, permettant d'abaisser son prix en-dessous de celui des cellules similaires produites par les grands spécialistes des batteries.

Tesla a indiqué durant la présentation des résultats financiers du premier trimestre que la production des cellules 4680 est en hausse d'environ 20% par rapport à fin 2023 et dépasse les besoins d'équipement du Cybertruck (7 GWh par an), avec la capacité d'accompagner la montée de cadence de production du pickup électrique.

Le site Electrek relève par ailleurs une petite remarque intéressante dans les annonces : l'objectif de Tesla d'abaisser ses coûts en-dessous de ceux des fournisseurs de cellules à base de nickel d'ici la fin de l'année.

Tesla pourrait ainsi en principe disposer de batteries électriques moins onéreuses que celles produites par les grands fournisseurs et conserver des tarifs compétitifs pour ses véhicules quand les autres acteurs se battront pour s'approvisionner au prix fort. Il reste maintenant à voir si cette stratégie sera payante dans le temps au regard des évolutions du marché.