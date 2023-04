Les berlines et les SUV sont un élément essentiel pour la conquête du marché automobile mais Elon Musk n'a pas oublié une catégorie à succès aux Etats-Unis (et de plus en plus ailleurs) : les pickup.

Souvent critiqués pour leur encombrement et leur polllution, ces véhicules pourraient trouver une nouvelle jeunesse avec une motorisation électrique qui éliminera les émissions de gaz polluants tout en conservant la puissance du couple pour embarquer ou tracter du matériel.

Pour ce qui est de l'encombrement, le pickup électrique Tesla Cybertruck n'en manquera pas. Son design massif et anguleux en fait également un produit à part sur le marché...et très attendu.

Des retards à répétition

Présenté en 2019 comme un projet à part dans la stratégie de Tesla, il a immédiatement su s'attirer l'intérêt du public, déclenchant des réservations massives.

Toutefois, il n'a cessé de connaître des reports ces dernières années, entre nécessité d'augmenter le rythme de production des autres voitures électriques, mise en priorité de certains projets du constructeur et retards liés à la pandémie et aux pénuries de composants.

Dernièrement, Elon Musk, patron de Tesla, a annoncé une mise en production au second semestre 2023 (même si les choses sérieuses ne débuteront que l'an prochain) et les premières livraisons à partir de début 2024.

En préparation de cette mise sur le marché, l'homme d'affaires a indiqué vouloir tenir un événement durant le troisième trimestre pour présenter la version finale du Cybertruck.

Une présentation officielle cet été ?

C'est durant cette présentation officielle qu'il dévoilera les caractéristiques définitives du véhicule dont il indique que la production demande des moyens spécifiques et des ajustements qui prennent du temps.

Le choix de passer à un châssis en acier inoxydable au lieu de l'acier standard serait l'une des raisons conduisant aux retards à répétition qui ont permis à la concurrence de s'installer sur le segment avec déjà plusieurs pickups électriques disponibles.

Mais Elon Musk reste confiant : son propre Cybertruck s'annonce "incroyable" à plusieurs niveaux, du design atypique aux performances de sa motorisation électrique et de ses batteries dont il reste à voir si elles resteront sur l'ancienne technologie ou basculeront vers les nouvelles cellules 4680 si difficiles à produire en masse.