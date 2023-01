Le Cybertruck est un produit à part dans la gamme des véhicules électriques Tesla, par son gabarit, ses formes anguleuses et ses performances qui s'annoncent consistantes.

Mais entre l'annonce initiale en 2019 et la mise en production qui n'a pas commencé, de l'eau a coulé sous les ponts et des électrolytes dans les batteries, surtout celles de la concurrence qui a déjà commencé à commercialiser des pickups électriques.

D'une production annoncée en 2021, la fenêtre a régulièrement glissé depuis, passant à 2022 puis à mi-2023. C'est que Tesla a privilégié la mise en production des Model 3 puis Model Y qui constituent désormais l'essentiel de ses livraisons.

Beaucoup de projets à faire avancer d'abord

En parallèle, il y a eu le développement du poids lourd électrique Tesla Semi, enfin concrétisé en décembre 2022 par les premières livraisons aux clients. Le Cybertruck se situe dans les projets à mettre en forme ensuite et son sort est légèrement plus enviable que celui du Roadster de nouvelle génération qui est repoussé à une date encore plus tardive.

Pour la présentation des résultats financiers du dernier trimestre 2022, Elon Musk, patron de Tesla, a donné des précisions sur le lancement de la production du Cybertruck en confirmant un démarrage vers le milieu de l'année...tout en douchant les espoirs de livraisons rapides.

Rappelant qu'une mise en production débute toujours très lentement avant d'accélérer exponentiellement, il a souligné que la production de masse proprement dite n'arrivera que l'an prochain.

La mise en production, étape cruciale mais difficile

Les lignes de production sont en cours d'installation et il faudra une phase de pré-production pour tout tester et vérifier que l'ensemble fonctionne comme prévu. Tout ceci prend un certain temps et il ne faudra pas trop espérer voir le Cybertruck sur les routes cette année, hormis pour quelques chanceux.

Le nombre de réservations était estimé à plus d'un million il y a quelques trimestres et même si beaucoup d'acheteurs potentiels se désisteront sans doute, les attentes sont fortes concernant le pickup électrique anguleux de Tesla.

Cela représente une belle opportunité financière qu'il serait dommage de laisser perdre au profit des concurrents, même si leurs capacités de production sont généralement limitées. Toutefois, même en 2024, il n'est pas sûr que Tesla puisse produire plus de quelques dizaines de milliers de Cybertruck.