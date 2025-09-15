La disparition du Cybertruck Rear-Wheel Drive (RWD) semble confirmer l'insuccès rencontré par le pickup électrique de Tesla voulu par Elon Musk comme un véhicule complètement à part.

Lancé en avril dernier comme solution plus abordable, cette version a été retirée du site officiel Tesla après seulement cinq mois de carrière. Un revirement qui soulève de nombreuses questions sur la stratégie du constructeur et la réalité de la demande.

Une disparition aussi rapide qu’inattendue

Le retrait du Cybertruck RWD apparaît comme une décision brutale de la part de Tesla. Proposé au tarif de 69 990 dollars, soit 10 000 dollars de plus que prévu lors des annonces initiales, ce modèle avait été positionné comme l'entrée de gamme du pickup électrique.

Malgré un prix revu à la hausse, il lui manquait plusieurs équipements clés, tels que la suspension active, le hayon motorisé et certains accessoires pourtant présents sur les versions plus chères.

Le configurateur Tesla n’affiche désormais que les versions All-Wheel Drive et Cyberbeast, aux tarifs respectifs de 72 490 dollars et 114 990 dollars. Aucune mention officielle du RWD n’est proposée ni explication quant à son retrait.

Des ventes décevantes et une attente non comblée

Malgré une campagne de réservation ayant récolté plus d’un million de réservations, la réalité commerciale est nettement différente. Tesla ne vend qu’environ 20 000 unités de son pickup par an, loin de ses ambitions initiales de 250 000 exemplaires, voire 500 000 annoncés par Elon Musk.

Les chiffres du second trimestre se limitent à 4 306 ventes selon Cox Automotive, soit une chute de plus de 50% par rapport à l’an passé. Plusieurs acheteurs potentiels reprochent à Tesla d’avoir retiré les éléments séduisants de la variante RWD, comme les prises dans la benne ou l’écran arrière, pour en faire une offre bien moins avantageuse.

La réponse du marché semble limpide : la suppression d’équipements essentiels et la tarification jugée excessive ont dissuadé la clientèle, compliquant encore les ventes du modèle.

Pourquoi Tesla abandonne son modèle "abordable" ?

Le retrait du RWD n’est pas explicitement justifié par Tesla, mais l’analyse des faits pointe vers des ventes décevantes et une perception négative du produit. Les observateurs jugent sévèrement la démarche en soulignant le moindre intérêt du modèle d'entrée de gamme au regard de son tarif.

La version RWD "Long Range" sacrifiée sur l’autel de la rentabilité manquait, en plus, de capacité de remorquage, de puissance et d’autonomie par rapport à ses sœurs plus onéreuses. Sans réelle innovation, ni levier pour séduire la clientèle, Tesla se retrouve à reconsidérer l’avenir même de sa gamme Cybertruck.

La suppression de ce modèle laisse la question suivante en suspens : Tesla va-t-il tenter un retour en force avec une version mieux équipée, ou les ambitions du pickup s’éteignent progressivement ?

Les succès mitigés du Cybertruck résonnent avec les défis rencontrés par d’autres projets de la marque où la promesse initiale a fini par s’éroder ou prendre d'autres directions, à l'image des robotaxis en cours de déploiement dans plusieurs villes américaines.

Quel futur pour le Cybertruck ?

L’absence de remplacement du RWD et l’arrêt pur et simple des commandes renforcent la précarité du programme Cybertruck. Certains experts estiment que Tesla pourrait proposer une version revue et corrigée l’an prochain pour tenter de relancer la demande, alors que le marché des véhicules électriques évolue.

La suppression du Cybertruck RWD souligne la difficulté croissante de Tesla à concilier promesses marketing et attentes du consommateur. L’histoire récente de la marque démontre une stratégie parfois fluctuante et un manque de repères qui finit par jouer contre Tesla.

Face à une concurrence toujours plus robuste, Tesla va devoir redoubler d’ingéniosité si elle souhaite regagner la confiance de sa clientèle sur le segment du pickup électrique. Plus largement, la stratégie voitures électriques se complique faute de disposer de nouveaux modèles, hormis des restylages qui risquent de ne pas suffire face aux gammes de la concurrence.