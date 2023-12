Projet atypique mais cohérent dans un marché attiré par les SUV et les pickups, le Cybertruck de Tesla propose l'expérience d'un véhicule massif, lourd et anguleux profitant des avantages d'une motorisation électrique comme la puissance instantanée et le puissant couple associé.

Le véhicule inaugure également un câblage 48V qui pourrait devenir à l'avenir un standard pour les voitures électriques, une production du châssis par giga-presse et le recours à des batteries électriques utilisant des cellules 4680 plus efficientes.

Annoncé en 2019, reporté plusieurs fois, le Cybertruck commence à être livré et Tesla affirme pouvoir assurer un rythme de 250 000 véhicules produits par an à partir de 2025.

La cellule 4680, un élement encore imparfaitement maîtrisé

Toutefois, malgré son savoir-faire, la production du Cybertruck ne sera pas chose aisée, en partie à cause de la difficulté à produire les cellules 4680 en grands volumes.

L'agence Reuters signale qu'il s'agit là d'un point faible dans la production du pickup électrique, selon plusieurs sources. Tesla ne serait en mesure que de produire des cellules pour 24 000 Cybertruck à l'année, bien loin de la cadence souhaitée.

Cellule 4680 : une conception sèche et enroulée

La présence de ces nouvelles batteries avait même été remise en question un temps, faute de pouvoir les produire à un rythme suffisant, et c'est peut-être l'une des causes des retards dans le projet.

Cela a tout de même son importance car la cellule 4680 est vue comme le moyen de baisser les prix des prochaines générations de voitures électriques. Mais comme il s'agit d'une première, Tesla doit tout penser, de la montée en production à la conception des outils et procédés qui permettront d'atteindre l'échelle industrielle souhaitée.

Une production encore en phase d'adaptation

Chaque batterie de Cybertruck contiendrait 1360 cellules 4680 et il faudrait donc pouvoir en produire 340 millions par an pour alimenter une production de 250 000 véhicules en 2025.

D'après les savants calculs de Reuters, le constructeur ne pourrait en produire que 32,5 millions par an, soit juste assez pour 10% du volume de Cybertruck souhaité...sachant que d'autres projets en auront sans doute aussi besoin à court ou moyen terme (on pense notamment à la future Tesla Model 2 à 25 0000 dollars).

Si la production devrait rapidement accélérer une fois la première chaîne de production finalisée, Reuters suggère que Tesla en est toujours à peaufiner certaines étapes de production et de certification de ses cellules afin d'améliorer ses rendements et de détecter de façon précoce les cellules 4680 présentant des problèmes internes de fabrication.