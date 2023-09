Dévoilé en 2021, le projet de construction d'un supercalculateur Dojo doit permettre à Tesla de disposer d'une énorme capacité de traitement des données pour entraîner les intelligences artificielles embarquées dans ses futurs véhicules autonomes et dans ses robots humanoïdes, à l'image du Tesla Bot Optimus.

Il s'appuie sur une conception modulaire à base de puces dédiées Dojo D1 conçues en interne et qui peuvent être reliées les unes aux autres pour constituer de grands ensembles démultipliant les capacités de calcul de l'ensemble.

La conception des composants Dojo D1 doit aussi permettre à Tesla de moins dépendre des composants de Nvidia et de s'appuyer sur des solutions développées spécifiquement pour ses besoins propres.

Le réveil de Dojo

Actuellement, Tesla utilise des milliers d'accélérateurs graphiques Nvidia H100 pour entraîner ses intelligences artificielles mais le succès de ces solutions risquent de rendre le produit rare et très demandé.

Les composants Dojo D1 sont de de type ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) et sont produits par le fondeur taiwanais TSMC avec une gravure en 7 nm. La publication The Economic Daily affirme que Tesla est déjà en train de doubler les commandes pour permettre la production de 10 000 unités en 2024 et d'augmenter encore sa demande l'année suivante.

Un immense potentiel ?

Une solution Dojo D1 comprend quelque 50 milliards de transistors et assure une puissance de traitement de 22,6 TFLOPS en précision FP32 et 362 FLOPS en précision FP16, soit plus que le composant Nvidia H100.

La force du système imaginé par Tesla est de pouvoir de réunir les puces Dojo D1 par milliers pour constituer des ExaPODs de 3000 puces D1. Dans ses projections du mois de juillet, Tesla estime que la puissance de traitement de son système Dojo va augmenter très rapidement grâce à cette modularité et pourrait atteindre les 100 ExaFLOPS dès fin 2024.

Malgré le flou entourant le projet, son périmètre d'action et ses implications, les analystes sont déjà enthousiastes à l'idée de sa mise en service et suggère qu'il pourrait ajouter 500 milliards de dollars de valorisation à l'entreprise en ouvrant de nouvelles perspectives autour des véhicules autonomes et des applications IA au-delà du segment automobile.