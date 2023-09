Evoquée depuis fin 2022, le redesign de la Tesla Model 3, connu sous le nom de code Project Highland, est désormais officialisée avec la présentation de la nouvelle Model 3 restylée.

Cette refonte conserve une grande partie du design original mais gomme certains éléments à l'avant pour épurer l'ensemble et donner un style un peu plus agressif via des phares plus fins et étirés.

Globalement, les dimensions changent très peu et les nouveaux modèles bénéficient d'une très légère perte de poids. Si elles sont discrètes, les modifications permettent toutefois d'améliorer sensiblement l'aérodynamisme.

Aérodynamique améliorée

A l'arrière, les phares sont également revus avec des formes plus acérés et le logo Tesla est remplacé par le nom de constructeur. Les dimensions n'évoluent que de quelques centimètres mais l'aérodynamique générale a été améliorée, permettant d'atteindre un coefficient de traînée Cd de 0,219, contre 0,225 précédemment. C'est le plus bas atteint par Tesla et cela devrait permettre de gagner en autonomie.

Tesla annonce ainsi des progressions d'autonomie de l'ordre de 10% pour les deux versions SR RWD et LR par rapport aux modèles précédents en cycles WLTP comme EPA, en partie aussi grâce aux nouvelles jantes 18 pouces (Photon) ou 19 pouces (Nova), tout en conservant les mêmes choix de batterie : 60 kWh ou 80 kWh.

Un habitacle repensé

Si les modifications sont discrètes extérieurement, elles sont nombreuses dans l'habitacle. Un nouvel écran tactile 8 pouces fait son apparition à l'arrière pour permettre aux passagers de contrôler la climatisation et les fonctions de divertissement et les sièges avant ont une ventilation contrôlable depuis une application pour les chauffer ou les refroidir avant d'entrer dans le véhicule.

La Model 3 Highland profite d'un système audio doté désormais de 17 haut-parleurs (contre 14 précédemment) et de connectivités WiFi et Bluetooth améliorées. L'insonorisation de l'habitacle a été revue grâce à l'intégration de nouveaux matériaux, de même que l'éclairage d'ambiance.

La nouvelle Model 3 restylée a enfin été présenté dans un nouveau coloris Ultra Red proposé en Europe. Le véhicule est dès à présent disponible à la commande avec les premières livraisons promises pour le mois d'octobre avec un tarif démarrant à 42 990 € pour le modèle SR RWD et 50 999 € pour la version LR (Grande Autonomie).