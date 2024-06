L'investigation de l'Europe sur les aides financières apportées aux constructeurs chinois de véhicules électriques s'est conclue par une augmentation des tarifs de douane sur les importations de véhicules venus de Chine.

La hausse des taxes douanières varie selon les constructeurs et dépend de différents critères comme leur participation aux efforts de clarification sur les aides financières et la présence de sites de production en Europe.

Taxes douanières en hausse sur toutes les importations venues de Chine

Elle vaut plus largement sur l'ensemble des importations de véhicules électriques produits en Chine et acheminés en Europe, ce qui signifie qu'elle concernera également un constructeur non chinois mais qui produit certains modèles en Chine : Tesla.

Le constructeur américain a confirmé qu'il sera vraisemblablement concerné par la hausse des taxes douanières à partir du mois de juillet mais le nouveau taux ne lui a pas encore été communiqué. Il sera calculé spécifiquement plus tard.

Cela touchera notamment le modèle Tesla Model 3 construit dans la Gigafactory de Shanghai et transporté ensuite jusqu'en Europe. Tesla indique donc que le prix du véhicule pourrait augmenter mécaniquement cet été pour répercuter ce changement des règles de jeu.

Une menace pas encore désamorcée

La hausse des taxes douanières prendra effet le 4 juillet à moins que la Commission ne trouve un terrain d'entente avec les autorités chinoises d'ici là sur la question des subventions accordées aux constructeurs chinois et qui leur permettent d'être très agressifs sur les prix par rapport aux acteurs de l'industrie automobile européenne.

La Tesla Model Y, de son côté, est produite dans la Gigafactory Berlin et ne devrait pas être concernée par une hausse des prix. Pour les constructeurs chinois, la hausse va de moins de 20% jusqu'à 38% en plus des 10% de taxes douanières déjà appliquées.

La Chine affiche son agacement par rapport à des mesures jugées protectionnistes et vexatoires. Dans les faits, la hausse décidée par la Commission reste modérée et loin des 100% de hausse appliqués récemment aux Etats-Unis, au risque d'avoir finalement peu d'effet sur les causes premières : les prix anormalement bas des véhicules électriques chinois en Europe.