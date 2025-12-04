Le rapport annuel du TÜV (Technischer Überwachungsverein), l'organisme allemand en charge des inspections techniques obligatoires, fait figure de référence en Europe. Ses conclusions ne sont pas basées sur des sondages, mais sur des millions d'examens mécaniques rigoureux. Et le verdict pour le SUV électrique star de Tesla n'est pas glorieux.

Quel est le classement exact du Model Y dans le rapport TÜV ?

Le Tesla Model Y se retrouve à la dernière place du classement dans la catégorie des véhicules âgés de 2 à 3 ans. Les chiffres sont brutaux : 17,3 % des Model Y inspectés ont échoué au contrôle avec des défauts "importants" ou "dangereux". Un score spectaculairement mauvais.

Pour mettre ce chiffre en perspective, le taux d'échec moyen pour cette tranche d'âge est d'environ 6,5 %. Le Model Y fait donc presque trois fois pire que la moyenne. Le rapport TÜV 2026 note même qu'il s'agit du pire score enregistré pour un véhicule depuis dix ans. Le Model 3, autre pilier de la gamme, n'est guère plus brillant, se classant à l'avant-dernière place avec un taux de défaillance de 13,1 %.

Quels sont les problèmes techniques qui plombent sa fiabilité ?

Loin d'être un problème isolé, les défauts constatés par les inspecteurs allemands pointent vers des faiblesses structurelles bien connues. Les principaux coupables sont les composants de suspension et les freins, qui impactent directement la fiabilité du véhicule. Des soucis fréquents au niveau des bras de suspension de l'essieu, notamment les bagues de bras de commande, ont été massivement signalés.

Les disques de frein constituent l'autre point noir majeur. Comme beaucoup de véhicules électriques, le Model Y utilise massivement le freinage régénératif, sollicitant peu les freins à friction. Dans le climat humide de l'Allemagne, cette sous-utilisation entraîne l'apparition de rouille et de corrosion sur les disques, provoquant leur échec au contrôle technique même s'ils fonctionnent encore. Enfin, des défauts d'éclairage ont également contribué à ce bilan désastreux.

Ce mauvais résultat est-il commun à toutes les voitures électriques ?

Absolument pas, et c'est bien ce qui rend le cas de Tesla si préoccupant. Le rapport démontre qu'il ne s'agit pas d'un "problème de voiture électrique", mais bien d'un problème spécifique à Tesla. D'autres modèles électriques affichent en effet des résultats excellents, prouvant qu'il est possible de concilier motorisation électrique et durabilité. La Mini Cooper SE, par exemple, présente un taux de défauts de seulement 3,5 %, tandis que l'Audi Q4 e-tron s'en sort avec 4,0 %.

Si la rouille des freins est un phénomène connu sur les VE, les problèmes de suspensions sont bien plus inquiétants. Ils ne peuvent être balayés d'un revers de main. Quand près d'une voiture sur cinq échoue à sa première inspection obligatoire pour des raisons aussi sérieuses, cela remet en question la qualité de fabrication et le contrôle qualité de la marque, même si son groupe motopropulseur reste, lui, très fiable.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi les freins du Model Y posent-ils problème ?

Les véhicules électriques comme le Model Y utilisent principalement le freinage régénératif pour ralentir, ce qui sollicite très peu les freins à disque physiques. Cette inactivité, surtout en climat humide, favorise la rouille et la corrosion, menant à un échec lors du contrôle technique allemand qui impose des standards de sécurité très stricts.

Le groupe motopropulseur de Tesla est-il concerné ?

Non, le rapport souligne que le groupe motopropulseur (moteur et batterie) de Tesla est solide et ne contribue que très peu au mauvais taux de fiabilité. Les problèmes sont principalement mécaniques et concernent le châssis, notamment les suspensions et les freins.