Après avoir démarré sur le haut de gamme avec les Model S et X, Tesla a depuis passé un cap industriel en concentrant son effort sur des véhicules de milieu de gamme.

Grâce aux Tesla Model 3 puis Tesla Model Y, le constructeur a rapidement pu générer du volume grâce à ses Gigafactories et à des processus industriels avancés grâce à l'automatisation.

L'enfer de l'entrée en production qui a failli mener à la faillite appartient désormais au passé et Tesla ne cesse d'améliorer ses ventes, au point de dépasser le million de véhicules électriques vendus sur 2022.

Si la concurrence, notamment chinoise, est rude, la firme dispose encore d'un coup d'avance grâce à sa capacité de production et une visibilité forte pour sa marque, même sans dépenser beaucoup en marketing.

Les relais médiatiques et des passionnés sont assurés et peuvent même masquer certaines problématiques de finition ou de difficultés avec l'Autopilot et la conduite autonome FSD (Full Self Driving).

Le véhicule (électrique) le plus vendu au monde

Le succès est tel que la Tesla Model Y s'offre un record inédit au premier trimestre 2023 : devenir le premier véhicule électrique en tête des ventes mondiales de voitures.

Selon le site Motor1 qui reprend les données de Jato analysant 53 marchés dans le monde, la Model Y s'est hissée en tête des ventes avec 267 000 véhicules écoulés, devançant les autres champions du marché, tous en provenance de Toyota, à commencer par la Corolla (256 000 unités écoulées).

Outre le succès du SUV compact électrique, une catégorie qui reste très appréciée des consommateurs, même en version électrique, ce record est sans doute à associer à la forte baisse des prix pratiquée par Tesla depuis la fin de l'année 2022 sur ses Model 3 et Y pour soutenir les volumes.

Un contexte favorable

Il faut aussi tenir compte de leur intégration dans différents dispositifs d'aides financières qui en abaisse significativement le coût, à commencer par l'IRA (Inflation Reduction Act) aux Etats-Unis qui joue un double rôle de fournir une incitation financière et de freiner la concurrence non US.

En France, la baisse des prix des véhicules a permis de les faire entrer dans le bonus écologique avec un tel impact que la question se pose désormais d'en exclure les véhicules Tesla ou bien de fournir une aide supplémentaire pour les véhicules électriques européens.

En attendant, la Tesla Model Y se porte bien et pourrait même voir ses ventes s'accélérer encore avec un prochain restylage connu sous le nom Projet Juniper qui pourrait se jouer l'an prochain, après celui de la Model 3 attendu plus tard dans l'année (projet Highland).