Le constructeur Tesla prépare une révision de ses véhicules électriques les plus abordables. Les modèles connaissent des évolutions internes régulières mais pas de changements extrenes visibles.

Cela va changer avec le projet Highland de refonte de la Model 3...et le projet Juniper pour la Tesla Model Y. L'agence Reuters évoque ce projet en amont de la grand-messe du Tesla Investor Day qui se tiendra dans quelques heures et fera le point sur la stratégie du constructeur dans les années à venir.

Une Model Y restylée en 2024

Pour cette évolution attendue en 2024, le SUV électrique compact connaîtra des évolutions extérieures et intérieures et constituera une sorte de reboot des modèles les plus demandés dans un contexte de concurrence exacerbée, en Chine et ailleurs.

Le constructeur a déjà contacté ses fournisseurs à propos du restylage de la Model Y en prévoyant un démarrage de production de la nouvelle version pour octobre 2024, indique Reuters.

Les détails des évolutions ne sont cependant pas encore précisés. Ils viseront sans doute à optimiser la production et à réduire les coûts de production, en attendant une hypothétique Tesla Model 2 encore plus abordable et ouvrant la voie à un volume encore plus important que le million de véhicules livrés actuellement.

Pas de temps à perdre chez Tesla

Tesla ne cesse d'améliorer ses procédés de fabrication et de réaliser des ajustements dans la production pour tirer les coûts vers le bas et augmenter le nombre d'unités produites.

Une partie des améliorations appliquées à la Model Y devraient venir du restylage de la Model 3 dont la nouvelle version est attendue au troisième trimestre 2023. Elon Musk pourrait évoquer ces projets dans le cadre de son Master Plan Part 3 qui sera présenté durant l'Investor Day.

A noter que Tesla vient d'annoncer la construction d'une nouvelle Gigafactory, cette fois au Mexique et annoncée comme la plus grande usine au monde, avec un investissement d'environ 5 milliards de dollars.