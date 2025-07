C’est à Lost Hills, en Californie, sous un soleil de plomb, que Tesla vient de lever le voile sur Oasis, son projet le plus ambitieux en matière de Supercharger. Imaginez une station capable d’alimenter des centaines de véhicules électriques, sans tirer le moindre kilowatt du réseau public.

Oasis, c’est ça : une ferme solaire géante, des batteries de stockage dernier cri et un système conçu pour fonctionner en totale autonomie. Un pari audacieux, qui place Tesla sur une autre planète en matière d’infrastructure de recharge.

Oasis : une station de recharge solaire hors norme

Oasis, ce n’est pas juste un Supercharger de plus. C’est un complexe capable de recharger simultanément jusqu’à 160 véhicules, grâce à une installation solaire de plusieurs mégawatts et des batteries massives pour stocker l’énergie.

Credit : @TeslaCharging

Le tout, sans besoin d'une connexion au réseau électrique général, lui permettant de fonctionner en mode autonome. Cette indépendance totale permet à la station de fonctionner même en cas de coupure générale ou de surcharge du réseau.

Elle dispose en effet de panneaux solaires et de canopées pouvant générer 11 MW d'électricité à partir de l'énergie solaire, dont une partie peut être stocker dans des batteries de grande capacité, également produites par Tesla.

Une réponse aux défis énergétiques et climatiques

Pourquoi miser sur une station hors réseau ? La demande en recharge électrique explose, et les réseaux traditionnels peinent à suivre. Avec Oasis, Tesla répond à deux enjeux majeurs : garantir l’accès à la recharge même dans les zones isolées ou lors des pics de consommation, et réduire l’empreinte carbone grâce à une énergie solaire 100 % propre.

Credit : @TeslaCharging

Le projet intègre aussi des batteries géantes (10 Megapacks pouvant stocker l'équivalent de 39 MWh), capables de stocker l’électricité produite le jour pour la restituer la nuit ou par temps couvert.

Ce modèle pourrait bien inspirer d’autres acteurs du secteur, désireux de concilier mobilité électrique et transition énergétique. Le projet Oasis réunit les différentes expertises de Tesla en matière de production de panneaux solaires, de stockage d'énergie de grande capacité et de recharge de véhicules électriques.

Tesla, pionnier d’une révolution énergétique ?

Avec Oasis, Tesla ne se contente pas d’agrandir son réseau : l’entreprise repousse les limites de l’innovation. Cette station géante incarne la vision d’Elon Musk : rendre la recharge aussi simple, rapide et verte que possible, partout et pour tous.

Le site californien sert de vitrine technologique, mais aussi de laboratoire pour de futurs projets à travers le monde. Tesla ambitionne déjà d’exporter ce modèle dans d’autres régions, voire sur d’autres continents.

Toutefois, les bisbilles entre Elon Musk, patron de Tesla, et Donald Trump, 47ème président des Etats-Unis, pourraient ralentir les déploiements. La guerre est déclarée entre les deux milliardaires et Trump est prêt à annuler des contrats et revoir les engagements gouvernementaux qui devaient permettre l'essor du secteur des véhicules électriques et de leurs infrastructures de recharge aux Etats-Unis.

L'annonce de l'ouverture de la station Oasis début juillet, juste avant la validation du projet de loi budgétaire voulu par Trump mais violemment critiqué par Musk, sonne ainsi comme une réponse au rejet de l'électrique exprimé dès les premiers jours de la nouvelle administration Trump en janvier dernier.