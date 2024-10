A défaut de donner des détails précis sur sa stratégie en matière de conduite autonome, l'événement We, Robot a surtout voulu convoquer l'imagination en présentant une vision de l'avenir faisant appel aux robotaxis et aux robovans de Tesla.

Pour ce faire, Tesla a utilisé dans sa présentation une image à l'esthétique léchée dont l'ambiance poussiéreuse rougeâtre, le décor de grattes-ciels fantomatiques au loin et la silhouette en gabardine rappellent immanquablement un certain univers, celui de Blade Runner 2049.

Un peu trop de l'esprit de Blade Runner 2049 chez Tesla

L'image n'est pas tirée directement du film de 2017 avec Ryan Gosling mais elle a été générée par intelligence artificielle. Cela n'a pas manqué d'attirer l'attention d'Alcon Entertainment, société de production de Blade Runner 2049, qui a décidé de porter plainte contre Elon Musk, Tesla et Warner Bros Discovery pour violation de droit d'auteur du fait de la très grande proximité entres les images IA et les scènes originales du film.

L'image générée par IA lors de la présentation de Tesla

Et ce alors que Alcon avait expressément refusé la demande de Tesla et Elon Musk concernant l'utilisation de contenus tirés du film pour la présentation des véhicules autonomes du constructeur réalisé au studio Warner Bros Discovery.

La plainte indique que l'image IA est restée affichée 11 secondes tandis qu'Elon Musk a fait directement référence à Blade Runner et à un futur apocalyptique durant sa présentation du Cybercab.

L'image officielle tirée du film Blade Runner 2049 (credit : Warner Bros. Pictures)

Alcon Entertainment affirme ne vouloir être associé en aucune manière à Elon Musk et ses prises de position politiques et son comportement fantasque, pas plus qu'à Tesla.

Elon Musk, personnalité très clivante

Or, la diffusion de l'image IA durant la présentation crée le sous-entendu mensonger d'un lien entre Blade Runner 2049 et Tesla dans l'esprit du public. Warner Bros est par ailleurs attaqué pour avoir outrepassé ses droits en tant que distributeur.

Plus encore que l'inspiration très appuyée pour l'univers de Blade Runner de l'image, c'est bien la réputation sulfureuse d'Elon Musk, et très politisée (en faveur de Donald Trump) dans le cadre de la campagne présidentielle américaine, qui est mise en cause dans la plainte, avec les risques de confusion qu'elle entraîne sur l'image de marque et sur l'appropriation de l'oeuvre.

Aucun des intéressés n'a encore commenté la plainte. L'événement We, Robot et la présentation des nouveaux véhicules, encore très conceptuels, ont surtout suscité des doutes chez les analystes et les investisseurs, faute d'avoir une vue claire sur cette initiative qui s'attaque à un marché encore très immature et risqué du point de vue de la réglementation.

L'image IA utilisée par Tesla illustre par ailleurs les dérives potentielles de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour piller ou détourner les oeuvres protégées par droit d'auteur en entretenant largement la confusion.