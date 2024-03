Le projet d'un véhicule électrique pouvant être proposé vers 25 000 dollars chez Tesla est dans l'air depuis plusieurs années et constitue une évolution logique dans sa gamme partie des Model S et X pour basculer vers les Model 3 et Y qui génèrent désormais le gros des ventes.

Pour aller encore plus loin et réussir à écouler des dizaines de millions de véhicules électriques annuellement, il faudra de toute façon en passer par là mais il est aussi nécessaire de trouver le bon moment pour le faire dans un marché de plus en plus complexe.

Son patron Elon Musk semble avoir donné le feu vert pour développer le fameux véhicule électrique à 25 000 dollars (Tesla Model 2, Model A ou autre) qui permettra de maintenir sa position sur le marché.

Une Tesla Model 2 dès 2025 mais qui aura un impact plus tard

Un projet Redwood pourrait se concrétiser vers mi-2025 et donner lieu à un crossover compact qui touchera un nouveau public, permettant de poursuivre le Master Plan d'Elon Musk.

Mais pour les analystes d'Evercore, après la visite de l'usine Giga Texas, la future Tesla à petit prix ne se concrétisera vraiment qu'à partir de 2027, une fois que la production sera franchement lancée, rapporte Bloomberg.

Concept de véhicule Tesla à bas coût

Ils anticipent ainsi un lancement de production fin 2025 mais avec une montée en cadence plus faible qu'attendue en 2026, avec une capacité de 500 000 Tesla Model 2 produites, au lieu de plus d'un million d'exemplaires estimés précédemment, l'année suivante permettant de vraiment lancer l'appareil de production à pleine puissance.

Elon Musk a confirmé lui-même que Tesla se trouvait actuellement entre deux phases de croissance marquées par le tassement de l'intérêt pour les Model 3 et Y (d'où les restylages des deux véhicules) et en attendant les nouveaux projets (démarrage du Cybertruck, Tesla Model 2, Tesla Roadster...).

D'inévitables concessions pour baisser le prix

Selon les analystes, la Tesla Model 2 pourrait avoir un coût des matériaux (BOM) évalué entre 20 000 et 28 000 dollars. Ils s'attendent à une autonomie limitée à 250 miles (400 kilomètres environ) avec batteries LFP (Lithium Fer Phosphate) et sans toit en verre pour limiter les coûts.

L'une des inconnues porte sur la présence ou non du matériel d'assistance avancées à la conduite (ADAS) représenté par l'Autopilot, sans compter la capacité de conduite autonome FSD (Full Self Driving) et qui rajouterait entre 2000 et 3000 dollars de capteurs et d'équipements au coût du véhicule.

La voie médiane serait que seule une partie des fonctionnalités d'assistance à la conduite serait disponible sur le véhicule électrique à 25 000 dollars. Tesla a livré 1,8 million de véhicules électriques (tous modèles confondus) en 2023 et devrait dépasser les 2 millions cette année.

Les analystes d'Evercore anticipent déjà un volume d'environ 2,7 millions d'unités pour 2026, en-dessous des attentes actuelles, du fait du démarrage lent de la production des Tesla Model 2.