Avec les Tesla Model 3 puis Model Y, le constructeur de véhicules électriques a pu fortement augmenter la production de ses véhicules et toucher un plus large public. La Model Y est le véhicule électrique le plus vendu au monde et constitue une très grande partie de la production actuelle de Tesla.

Pour aller plus loin encore, et tandis que les constructeurs chinois comme BYD sont en passe de prendre l'ascendant, il faudra pouvoir proposer un véhicule électrique encore plus abordable qui permettra à Tesla d'assurer une production de plusieurs dizaines de millions de véhicules annuellement d'ici la fin de la décennie.

L'idée est dans l'air depuis 2020 et fait partie du Master Plan de long terme évoqué par Elon Musk mais, pour arriver à un véhicule pouvant être proposé à 25 000 dollars, il faudra de nouvelles avancées techniques et sans doute une plate-forme spécifique.

Un véhicule Tesla moins cher dans deux ans ?

Ces derniers trimestres, la question d'un véhicule électrique plus abordable semble s'être précisée. Le développement d'un Model 2 (nom supposé) aurait démarré et il reste à voir quand il pourra être commercialisé.

Tesla Model 3 Highland reliftée

L'agence Reuters affirme qu'un projet Redwood serait prévu pour une production de masse à partir de mi-2025 avec un fomat de type crossover compact, selon plusieurs sources.

Le constructeur aurait ainsi contacté ses fournisseurs pour envisager la production de 10 000 véhicules Redwood par semaine, avec un début de production durant le mois de juin.

Ses véhicules les moins onéreux restant proches des 40 000 dollars ou euros, le passage à un palier de 25 000 dollars ne manquerait pas d'attirer massivement un nouveau public, même si le reste de l'industrie automobile commence à s'organiser sérieusement pour proposer également des véhicules plus abordables.

Le rêve des taxis autonomes enfin réalisé ?

La nouvelle plate-forme roulante du Model 2, baptisée NV9X, serait également utilisée pour produire des taxis autonomes, ou robotaxis, un autre grand rêve d'Elon Musk porté par le développement de l'intelligence artificielle et la capacité à fournir un système de conduite autonome.

Toujours d'après Reuters, Tesla s'inspirerait de la Honda Civic pour étudier comment concevoir et produire un véhicule à bas coût, en plus des nouvelles technologies nécessaires, comme pour les batteries, par exemple. La technologie LFP (Lithium Fer Phosphate) pourrait venir à la rescousse pour abaisser les prix.

La production pourrait démarrer dans l'usine Giga Texas avant de s'étendre à la Gigafactory de Berlin et à un futur site potentiel en Inde qui pourrait constituer une alternative à la Chine et permettre la conquête de cet immense marché.