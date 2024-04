" Alors que nous préparons l'entreprise pour notre prochaine phase de croissance, il est extrêmement important d'examiner tous les aspects de l'entreprise pour réduire les coûts et augmenter la productivité. "

Dans un mémo aux employés, le patron de Tesla indique que le groupe va réduire de plus de 10 % ses effectifs dans le monde. " Il n'y a rien que je déteste plus que cela, mais il faut le faire ", écrit Elon Musk.

Il souligne que la croissance rapide, avec plusieurs usines implantées dans le monde entier, avait entraîné un dédoublement des postes et des fonctions dans certains domaines. Au 31 décembre 2023, Tesla revendiquait un effectif mondial de 140 473 personnes.

Dans un contexte de ralentissement des ventes

Le plan de licenciement est le plus important jamais connu par le constructeur américain de véhicules électriques. En début de mois, Tesla a rapporté la production de plus de 433 371 véhicules au cours du premier trimestre 2024 et la livraison de 386 810 véhicules, en baisse de 8,5 % sur un an.

Le ralentissement des ventes de véhicules électriques n'est pas propre à Tesla. Il touche d'autres constructeurs, et y compris de manière encore plus prononcée l'éphémère leader mondial chinois BYD qui avait dépassé Tesla sur le dernier trimestre 2023.

D'après Reuters, Tesla aurait abandonné son projet au long cours de véhicule électrique abordable vendu autour de 25 000 dollars. Sans entrer dans les détails, Elon Musk a écrit sur le réseau social X que " Reuters ment (encore). " Il a ensuite donné rendez-vous en août pour la présentation d'un taxi autonome de Tesla.