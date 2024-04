Le CEO Elon Musk avait prévenu : l'année 2024 s'annonce comme une année de transition pour le constructeur Tesla. Arrivant au bout du cycle de commercialisation de sa génération actuelle de véhicules électriques encore portée par des restylages, il faudra encore du temps avant de voir débarquer les prochains modèles.

Entre ces deux phases, Tesla va devoir résister à l'érosion de ses ventes, à une concurrence chinoise forte et à un contexte un peu moins favorable aux ventes de véhicules électriques, avec une croissance qui tend à ralentir.

Comme pour confirmer cette alerte précoce, Tesla a diffusé les chiffres de son activités pour le premier trimestre 2024, marqués par une légère baisse de régime. Le constructeur a ainsi livré 386 810 véhicules sur la période (contre 422 875 à la même période il y a un an) et produit 433 371 véhicules (vs 440 808 début 2023).

Un commerce mondial perturbé

Globalement, les analystes s'attendaient à des livraisons au-dessus de 400 000 véhicules, et plutôt bien au-dessus, vers 430 000 à 440 000 unités, mais le début d'année a été chahuté par plusieurs événements.

L'un des obstacles rencontrés provient des pertubations du commerce mondial provoquées par la rebellion des Houthis au Yemen et leur drones et missiles envoyés contre des navires de commerce transitant en Mer Rouge.

Cela a créé des perturbations dans la logistique comme dans l'approvisionnement tandis qu'un sabotage de l'usine Giga Berlin au nom de l'écologie militante a forcé la mise en pause de la production durant plusieurs jours.

Un contexte chinois compliqué

La concurrence en Chine bat son plein alors que le marché affiche des signes de saturation. Le groupe BYD continue de mettre la pression pour devenir numéro un mondial tandis que Xiaomi, spécialiste des smartphones venu s'inviter sur le segment des véhicules électriques, débute fort avec de solides précommandes pour sa gamme Xiaomi SU7 à la grille tarifaire destinée à détourner les consommateurs des Model 3 et Y.

Les analystes notent également que le pickup Cybertruck débute timidement son cycle de commercialisation avec une production encore limitée tandis que le poids lourd Tesla Semi, lancé fin 2022, reste très discret.

Autant d'inquiétudes ou de complications qui rendent les investisseurs nerveux. Le cours en Bourse de Tesla a encore chuté de 7% à l'annonce de ces chiffres de début d'année, complétant une série qui conduit la valeur de l'action Tesla à reculer de 29% depuis le début de l'année, son plus gros retrait depuis fin 2022.