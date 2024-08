Longtemps, Tesla est resté le premier constructeur de véhicules électriques en volume de ventes en Europe. Mais dans un marché qui montre des signes d'essoufflement et dans une période de transition pour la firme américaine en attendant de nouveaux modèles, le classement évolue.

Selon les données de Jato Dynamics sur le mois de juillet, les nouvelles immatriculations et la part de marché des véhicules électriques ont baissé en Europe.

Tesla dépassée dans l'électrique par un groupe allemand

Avec des ventes en baisse de 6% sur un an, la part de marché atteint 13,5% sur la période, contre 14,6% l'an dernier à la même époque, principalement du fait d'incertitudes sur le maintien des aides à l'achat et sur les perspectives de long terme.

Dans ce contexte, le constructeur Tesla est dépassé pour la première fois par un autre constructeur, qui n'est autre que BMW. Avec 14 869 véhicules écoulés sur juillet, la firme allemande dépasse de peu Tesla et ses 14 561 véhicules vendus sur la période.

La différence se joue sur les progressions opposées des deux marques : +35% de ventes pour BMW, contre -16% pour Tesla sur un an. Les modèles BMW iX1, iX2, i4 et i5 ont connu de bonnes ventes tandis que celles des Tesla Model Y et 3 marquent le pas.

Un marché européen toujours amateur de SUV

La hausse des taxes douanières européennes sur les véhicules électriques importés de Chine a pu refroidir les acheteurs, même si elle devrait être rapidement abaissée pour Tesla.

Les nouvelles immatriculations de véhicules électriques BMW dépassent également largement celles des concurrents Mercedes et Audi, rapporte Jato.

Plus généralement, le marché automobile européen (tous véhicules confondus) a connu une légère croissance de 1,5% (1,03 million de nouvelles immatriculations en juillet), avec toujours une forte appétence pour le segment des SUV, en progression constante.

Vokswagen a dominé ce segment (26% des immatriculations de SUV à lui seul), suivi de Hyundai-Kia et Stellantis. Les SUV compacts (C-SUV) ont la préférence des consommateurs en volume mais les plus gros modèles (E-SUV, F-SUV) sont ceux qui connaissent les plus fortes progressions.