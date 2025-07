Le monde de l'audiovisuel français est seccoué par une nouvelle affaire ! Cette fois, c'est TF1 qui a mis les pieds dans le plat. La première chaîne a décidé de poursuivre CANAL+ en justice, au sujet de leur offre baptisée TV+, lancée en mai 2024. Pour 2 euros par mois seulement, cet abonnement de streaming propose un accès en direct et en replay à une ribambelle de chaînes, dont celles de la TNT, et donc, celles du groupe TF1. Un bon plan pour les téléspectateurs, mais pas pour la première chaine, qui crie au scandale et parle de "contrefaçon" sur ses droits voisins et de "parasitisme". TF1 estime que CANAL+ profite de ses investissements colossaux sans aucune contrepartie, un point qui n'est pas anodin dans cette industrie.

L'offre TV+ de CANAL+ : trop généreuse pour TF1 ?

Mais pourquoi un tel déferlement judiciaire pour une offre à si petit prix ? Le cœur du problème, c'est que TF1 affirme n'avoir jamais donné son feu vert pour que ses contenus soient repris de cette manière.

La chaîne dénonce une violation de ses droits de propriété intellectuelle. Pire, selon la Une, CANAL+ serait allée un peu trop loin en permettant l'accès à ses contenus depuis le Royaume-Uni via TV+. Or, un règlement européen stipule que ces diffusions devraient se limiter aux pays membres de l'Union Européenne. En clair, CANAL+ serait, selon TF1, "trop généreuse" avec ses abonnés, au détriment des droits de diffusion de la première chaîne. Ce n'est pas une mince affaire, car cette bataille pourrait redéfinir les règles du jeu pour la diffusion payante des chaînes gratuites. TF1, qui a déjà remporté une première manche judiciaire, réclame une somme coquette : plus de 6,5 millions d'euros de dédommagement.

Un air de déjà-vu : quand TF1 s'attaque aux diffuseurs

Ce bras de fer n'est d'ailleurs pas une première pour TF1. Le groupe est un habitué de ce genre de litiges. Par le passé, la chaîne n'a pas hésité à s'attaquer à Molotov, une autre plateforme de streaming qui diffusait ses flux et replays sans autorisation après la fin de leur contrat.

Ce conflit avait duré des années avant de trouver son épilogue, et Molotov ne peut plus proposer les chaînes de TF1 dans son offre gratuite. Et certains observateurs malicieux feront remarquer que CANAL+ n'est pas non plus exempte de reproches, elle qui a, en son temps, attaqué frontalement TF1+ pour l'utilisation du fameux "plus" dans son nom. Ces frictions récurrentes montrent bien les relations tendues entre les deux géants de l'audiovisuel. Au final, dans ce genre de bataille, ce sont souvent les téléspectateurs qui risquent de payer les pots cassés, en voyant les services qu'ils utilisent se dégrader ou se vider de leurs contenus.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le cœur du litige entre TF1 et CANAL+ concernant TV+ ?



Le litige porte sur l'offre TV+ de CANAL+, qui propose les chaînes gratuites de la TNT, dont celles de TF1, sans l'accord explicite de cette dernière. TF1 estime qu'il s'agit de contrefaçon et de parasitisme, notamment parce que l'offre serait accessible au Royaume-Uni, ce qui irait au-delà des droits autorisés par le règlement européen.

Pourquoi TF1 réclame-t-elle 6,5 millions d'euros à CANAL+ ?



TF1 estime avoir subi un préjudice financier et une violation de ses droits voisins et de marque du fait de la diffusion de ses contenus via TV+ sans son autorisation. La somme de 6,5 millions d'euros correspondrait au dédommagement qu'elle juge nécessaire pour réparer ce préjudice.

Ce conflit est-il une première entre TF1 et CANAL+ ?



Non, ce n'est pas la première fois que les deux groupes s'affrontent judiciairement. Ils ont eu par le passé d'autres litiges, notamment sur la diffusion des chaînes ou l'utilisation de certaines marques, témoignant de relations tendues et d'une concurrence intense sur le marché audiovisuel français.