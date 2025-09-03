Introduite par le groupe audiovisuel TF1 comme une plateforme de streaming gratuite, TF1+ a fêté son premier anniversaire en début d'année et revendique plus de 39 millions d'utilisateurs chaque mois. Au-delà du modèle basé sur la publicité, TF1+ inaugure désormais le micropaiement.

Chaque streamer pourra ainsi choisir de payer à l'acte pour une expérience sur mesure. Une stratégie audacieuse pour financer les contenus et se démarquer notamment des plateformes américaines.

Le paiement à la carte

TF1+ proposera des microtransactions intégrées directement dans l'expérience de visionnage. Dès l'automne prochain, trois produits de micropaiement seront disponibles à partir de 0,69 €.

Cela concernera chaque programme (avec publicité et gratuitement, ou par micropaiement), les épisodes des séries, feuilletons et téléfilms en avant-première, ainsi que des contenus additionnels autour de programmes événementiels du groupe TF1.

Un exemple cité est un utilisateur souhaitant regarder « The Voice » et éviter de se coucher trop tard. Il pourra opter pour la version sans publicité à 0,99 €, et réalisera une économie de 24 minutes de temps de visionnage.

D'ores et déjà, il est en outre affiché sur TF1+ une offre de films récents avec un prix de lancement de 2,99 € par film.

La Star Academy en produit d'appel

Programme phare de TF1, la Star Academy avec sa chaîne live aura droit pleinement droit à la nouvelle stratégie autour de TF1+. Pour suivre le live 24/7 dès le 18 octobre, il faudra débourser 0,99 € par jour.

« Cette innovation répond à une attente forte de nos utilisateurs d'avoir le choix entre une offre gratuite ou payante, de pouvoir aussi se faire plaisir à prix mini, en ne payant que pour ce qui les intéresse vraiment », écrit Claire Basini du groupe TF1 dans un communiqué.

Rappelons que TF1+ dispose aussi d'un abonnement Premium pour des programmes sans pub et en avant-première à 5,99 € par mois.

Une alternative aux géants du streaming par abonnement

Avec le modèle de micropaiement, TF1 dit vouloir « s'adapter aux évolutions du marché du streaming, tout en conservant ses avantages concurrentiels ». Le groupe souligne des services à valeur ajoutée, tout en « respectant les choix et le budget des utilisateurs ».

En l'occurrence et en reprenant une approche inspirée du jeu sur mobile, TF1 ne cherche pas à copier les géants américains de la vidéo à la demande par abonnement, mais bien à s'en distinguer. Cette approche doit permettre de financer durablement des contenus premium.

Une petite surprise puisqu'à partir de l'été 2026, les abonnés de Netflix en France pourront regarder directement et sans quitter l'interface les chaînes de TF1 et les contenus à la demande de TF1+.