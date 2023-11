" Si quelqu'un essaie de me faire chanter avec de la publicité, me faire chanter avec de l'argent, qu'il aille se faire foutre. Allez vous faire foutre. Est-ce clair ? J'espère que c'est clair ", a déclaré l'imprévisible et ingérable Elon Musk lors de la conférence DealBook Summit organisée par le New York Times.

Le message en langage cru a été adressé en particulier à Bob Iger, le patron de Disney, dont le groupe a décidé d'interrompre ses campagnes publicitaires sur le réseau social X d'Elon Musk. Toutefois, c'est un message qui est plus globalement à destination des nombreux annonceurs ayant décidé de boycotter X.

Cette situation fait suite à un rapport de Media Matters for America (X Corp. a porté plainte), selon lequel des publicités d'Apple et d'autres ont été affichées à côté de contenus pro-nazis, et au soutien apporté par Elon Musk à un message sur X écrivant que " les communautés juives ont encouragé la haine dialectique contre les blancs. "

La mort de X en question

Elon Musk regrette d'avoir répondu au message antisémite sur X. " J'ai tendu une arme chargée à ceux qui me détestent et sans doute aussi à ceux qui sont antisémites. J'en suis tout à fait désolé, ce n'était pas mon intention. " Assurant ne pas être antisémite, il pointe du doigt les médias qui n'auraient pas couvert ses clarifications.

Les excuses n'ont qu'un temps très court chez Elon Musk et il accuse donc des annonceurs d'une tentative de chantage avec leur boycott de X. Il reconnaît qu'un boycott prolongé pourrait entraîner la faillite pure et simple de X. En filigrane, c'est l'aveu que le payant pour X n'est pas la panacée.

" Le monde entier saura que ces annonceurs ont tué l'entreprise et nous le prouverons dans les moindres détails ", menace Elon Musk… qui s'adonne à une autre forme de chantage, dont il se dit pourtant victime. D'après le New York Times, X pourrait perdre jusqu'à 75 millions de dollars de recettes publicitaires d'ici la fin de cette année. Un chiffre que conteste X.

Le point de vue de la patronne de X

Suite aux déclarations d'Elon Musk lors du DealBook Summit, la patronne de X retient qu'il a présenté " des excuses, une explication et un point de vue explicite sur la position du groupe. " En mettant en avant la liberté d'expression, elle ajoute : " X permet une indépendance de l'information qui met certaines personnes mal à l'aise. "

" La communauté X est puissante et est là pour vous accueillir. À nos partenaires qui croient en notre travail utile -- Merci ", écrit Linda Yaccarino.