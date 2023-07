Instagram (groupe Meta) prépare depuis plusieurs mois le lancement d'une application qui viendra marcher sur les plates-bandes de Twitter. Dans un contexte de chaos pour Twitter, l'application d'Instagram fait son apparition dans l'App Store pour l'iPhone.

Pour le moment, il s'agit d'une précommande avec la publication anticipée de la page produit d'une application dénommée Threads. Le lancement devrait avoir lieu d'ici la fin de cette semaine, sans doute avec un déploiement progressif. Il est à souligner que la précommande n'est pas visible sur l'App Store pour la France. Cela étant, le français est dans le lot des nombreuses langues prises en charge.

Un site dédié aiguille vers l'App Store pour télécharger l'application. Une application Threads pour Android est prévue, mais sa disponibilité interviendra ultérieurement à celle de l'application pour iOS.

Pour discuter de tout...

Threads est décrit comme l'endroit où " les communautés se réunissent pour discuter de tout, des sujets qui vous intéressent aujourd'hui à ce qui sera tendance demain. "

" Quel que soit le sujet qui vous intéresse, vous pouvez suivre et vous connecter directement avec vos créateurs préférés et d'autres personnes qui aiment les mêmes choses. Vous pouvez créer votre propre communauté pour partager vos idées, vos opinions et votre créativité avec le monde ", peut-on lire sur l'App Store.

Les règles de la communauté d'Instagram seront en vigueur pour l'application Threads qui est autrement introduite en tant qu'application de conversation d'Instagram via le format texte. Le mot threads fait allusion aux fils de discussion.

Sur la base des indiscrétions précédentes

Lors des premières informations concernant un projet au nom de code P92 ou Barcelona, Meta avait confirmé un travail sur un réseau social décentralisé autonome pour le partage de mises à jour textuelles et un " Instagram pour vos pensées. "

Le cas échéant, s'il n'y a pas eu d'évolution depuis la genèse du projet, Threads devrait s'appuyer sur le protocole ActivityPub, de la même manière que Mastodon. La longueur des publications serait limitée à 500 caractères, en ayant la possibilité de joindre des liens, des photos et des vidéos d'une durée maximale de 5 minutes.

Les captures d'écran de Threads montrent la présence des likes, des réponses et des mentions (@). Les utilisateurs pourront conserver leur alias Instagram et suivre les mêmes comptes auxquels ils sont abonnés sur Instagram. Des paramètres de confidentialité seront appliqués à chaque publication.