Meta lance une nouvelle option sur Threads qui a récemment franchi le cap des 400 millions d'utilisateurs actifs par mois. Les ghost posts sont des publications temporaires, conçues pour s'archiver automatiquement après une durée de 24 heures.

L'objectif affiché est de permettre aux utilisateurs de partager des pensées et des idées " sans la pression de la permanence ou de la perfection ". Les ghost posts s'inspirent des formats éphémères connus sur d'autres plateformes.

Comment fonctionnent ces publications fantômes ?

Pour créer un ghost post, l'utilisateur doit simplement activer une nouvelle icône fantôme dans le menu de création. La fonctionnalité fait apparaître le message dans le fil d'actualité sous la forme d'une bulle de discussion grise.

La principale particularité réside dans la gestion des interactions. Les réponses sont envoyées directement dans la messagerie privée de l'auteur, et lui seul peut voir qui a aimé sa publication.

Pour favoriser davantage de partages

En introduisant ce format, Meta cherche à encourager des partages plus fréquents et moins calculés. De quoi potentiellement dynamiser des conversations sur Threads.

Ces publications éphémères s'inscrivent dans une série de mises à jour récentes pour Threads, comme l'augmentation de la limite de caractères à 10 000 ou la possibilité de masquer les spoilers.