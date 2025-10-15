Pour l'application Threads et ses 400 millions d'utilisateurs actifs par mois, Meta annonce le déploiement à l'échelle mondiale des discussions de groupe, tandis que la messagerie directe dévoilée l'été dernier s'étend à l'Europe au cours des prochains jours.

Les conversations de groupe sur Threads

La nouvelle fonctionnalité de conversations de groupe permet de rassembler jusqu'à 50 personnes au sein d'une même discussion. Pour l'instant, il est uniquement possible d'ajouter des personnes qui suivent déjà un compte Threads.

Chaque groupe peut être personnalisé avec un nom unique pour mieux identifier le sujet ou les participants, à la manière de ce qui se fait sur Messenger. Meta précise également qu'il sera possible ultérieurement d'inviter des membres via le partage d'un lien, sans besoin d'ajouter des personnes individuellement.

La messagerie sur Threads arrive en Europe

Le lancement des discussions de groupe concerne l'Union européenne qui faisait exception à la messagerie sur Threads, mais dont les utilisateurs vont rapidement pouvoir bénéficier d'une expérience plus complète.

" La messagerie sur Threads permet de faciliter les conversations et cela directement au sein de l'application. " Une application Threads qui semble en bonne voie pour devenir la prochaine application majeure de Meta.

Depuis le lancement de la messagerie dans Threads, Meta a ajouté la prise en charge des photos, vidéos, GIFs et stickers dans les messages. Il existe des outils pour réduire le nombre de messages indésirables et des paramètres de confidentialité. D'autres améliorations sont prévues pour bientôt avec la gestion de la boîte de réception.