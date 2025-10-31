Meta poursuit l'enrichissement de sa plateforme Threads à un rythme soutenu. Après le lancement récent des publications éphémères (ghost posts) et des Communautés, le réseau social introduit des fonctionnalités de modération. Il s'agit de permettre aux utilisateurs de mieux gérer les interactions avec leurs publications.

Une approbation des réponses

Les utilisateurs peuvent activer une option d'approbation des réponses pour des publications individuelles. Le cas échéant, toutes les réponses reçues sont placées dans une liste d'attente. Le créateur du post peut alors les examiner et décider lesquelles apparaîtront publiquement pour une visibilité par tous.

Selon Meta, cette validation des réponses permet de surveiller la conversation et de s'assurer que la discussion reste pertinente. Les utilisateurs pourront approuver ou ignorer les réponses une par une, ou traiter l'ensemble de la liste en une seule fois, ce qui est utile pour gérer le spam.

D'autres outils de filtrage

En complément de l'approbation manuelle, Threads améliore son onglet " Activité ". De nouvelles options de filtrage permettent de n'afficher que les réponses provenant de personnes suivies ou celles qui incluent des mentions.

Ces filtres s'ajoutent aux options existantes et visent à aider les utilisateurs, en particulier ceux ayant une large audience, à " se concentrer sur les discussions qui les intéressent ".

Quelque 150 millions d'utilisateurs quotidiens

Lors de ses résultats du troisième trimestre, Meta a annoncé que l'application Thread a atteint les 150 millions d'utilisateurs actifs par jour, contre 100 millions en décembre 2024. Auparavant, Meta avait communiqué sur le cap des 400 millions d'utilisateurs actifs par mois pour Threads.