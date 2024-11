L'envolée du nombre d'utilisateurs de Bluesky avec l'arrivée de déçus du réseau social X fait beaucoup parler d'elle. Bluesky approche désormais 23 millions d'utilisateurs, contre 13 millions fin octobre et 9 millions en septembre. De quoi susciter l'intérêt de la Commission européenne pour le DSA.

Threads décide de montrer ses muscles et signale les inscriptions de 35 millions de nouveaux utilisateurs depuis le 1er novembre. Mi-novembre, Adam Mosseri, le responsable d'Instagram chez Meta, avait signalé plus de 15 millions d'inscriptions pour Threads rien qu'en novembre, et trois mois avec plus d'un million d'inscriptions par jour.

Porté par Meta et Instagram, Threads existe pour le moment sans l'apport de revenus provenant de la publicité, mais les choses devraient commencer à bouger en la matière début 2025. Patron et fondateur de Meta, Mark Zuckerberg avait annoncé 275 millions d'utilisateurs actifs par mois fin septembre pour Threads.

Des évolutions en test pour Threads

Mark Zuckerberg vient d'indiquer le test d'une option permettant de choisir n'importe quel flux comme flux par défaut sur Threads. Un choix parmi les flux Pour vous, Suivi(e)s et un récent flux Personnalisé centré sur certains sujets et comptes.

Actuellement, les utilisateurs de Threads ont droit à un flux par défaut qui affiche une combinaison des messages des comptes suivis et de suggestions de messages.

Threads teste également une nouvelle expérience de recherche permettant d'effectuer des recherches dans une plage spécifique de dates ou de rechercher des messages issus d'un seul compte. Aux États-Unis et avec Trending Now pour les tendances, l'IA est mise à contribution dans un test pour résumer ce dont les utilisateurs discutent.